IN QUESTO MONDO DI LADRI/ Su Canale Nove il film con Carlo Buccirosso (oggi, 22 aprile 2017)

film prima serata

IN QUESTO MONDO DI LADRI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - In questo mondo di ladri, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 2004 per la regia di Carlo Vanzina il quale ha anche collaborato per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme ad Enrico Vanzina, Claudio Pallottini e Piero De Bernardi. Nel cast figurano Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Ricky Tognazzi, Biagio Izzo, Leo Gullotta e Enzo Iacchetti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IN QUESTO MONDO DI LADRI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti Fabio (Cralo Buccirosso), Nicola (Biagio Izzo), Lionello (Enzo Iacchetti), Monica (Valeria Marini) e Walter (Max Pisu) i quali sono accomunati da un evento nefasto. Questi infatti sono stati tutti raggirati da una nota agenzia immobiliare rimanendo quindi vittime di questa milionaria truffa immobiliare che li ha portati fino a Livigno. Sono tutti increduli e scettici sull’accaduto, nessuno capisce di come sia caduto in questo tranello, e arrabbiati più che mai, decidono di recarsi alla polizia per spiegare l’accaduto e cercare in qualche modo di recuperare la somma investita in quello che sembrava un vero affare. Quando però sono in questura, prendono coscienza di come in questo mondo per i ladri e in particolar modo per chi opera truffe sia molto semplice farla franca in quanto non esiste una legge vera e propria che in qualche modo tutela i truffati. Questa cosa li ferisce ulteriormente, tuttavia man mano che trascorrono il tempo insieme, i cinque truffati iniziano a conoscersi e così decidono di recarsi nel ristorante di Walter dove poter conoscersi meglio e dimenticare l’accaduto visto che per loro è praticamente impossibile che venga fatta giustizia. Tutti però sono consapevoli di come quella somma di denaro investita in quella che poi si è rivelata essere una truffa sono soldi di cui tutti hanno bisogno e che ora non sanno più dove trovare. Così, Fabio inizia a meditare un’idea che può risollevare le loro sorti e che in qualche modo da anche loro la possibilità di vendicarsi di questo sistema. Si tratta di una proposta molto allettante ma allo stesso tempo anche molto pericolosa che vede mettere in piedi una sorta di truffa ai danni della banca in cui Fabio lavora come dipendente. Tutti sono molto allettati dall’idea ma allo stesso tempo anche molto preoccupati perché l’impresa non sarà facile come sembra.

© Riproduzione Riservata.