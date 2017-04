ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed. 12, news: Nancy Coppola boicotta Maurizio Costanzo ma non la radio

Isola dei Famosi

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: NANCY COPPOLA RACCONTA LA SUA AVVENTURA IN RADIO – Nancy Coppola è stata una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2017. La cantante napoletana ha raccontato le sue emozioni ai microfoni del programma, La Radiazza, condotto da Gianni Simioli e in onda su Radio Marte. “Ho cercato di far vedere un’immagine pulita di me, volevo rappresentare la mia Napoli senza dare una cattiva immagine, penso di esserci riuscita, perché tutti mi stanno facendo i complimenti“ – ha esordito Nancy Coppola che ha poi spiegato le ragioni che l’hanno spinta a rifiutare l’invito per partecipare al Maurizio Costanzo show – “Ho preferito fare così, ho letto troppi articoli sulla mia forma fisica, ho saputo che Lemme mi avrebbe attaccato, perché prima della puntata ho avuto in incontro con il dottor Costanzo, ho preferito non andare, il conduttore mi ha tranquillizzata, dicendomi che mi avrebbe invitato di nuovo, sarebbe dovuto essere un trampolino di lancio per me“.

Durante il suo percorso in Honduras, Nancy Coppola si è spesso scontrata con Raz Degan sul quale ha detto: “Con Raz mi sono molto contenuta, lui è un grande giocatore, ha pensato di giocare molto con me, ma è caduto male“. Dopo aver ricevuto i complimenti del conduttore, Nancy Coppola ha concluso così la sua intervista: “E’ un’esperienza da rifare, oggi la mia vita ha il doppio del valore. La lontananza è una cosa terribile. Ti rendi conto di cosa sia la propria gente, io voglio sentire il mio accento, ho bisogno del profumo di Napoli. Mi è mancata la mia gente“.

