KILLER ELITE/ Su Rai 4 il film con Jason Statham e Robert De Niro

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

KILLER ELITE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Killer Elite è il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 2011 da Gary McKendry ed interpretata da Jason Statham (La rapina perfetta, Professione assassino, The transporter), Robert De Niro (Taxi driver, Quei bravi ragazzi, Toro scatenato) e Clive Owen (I figli egli uomini, Inside man, The Bourne identity). La trama di Killer elite è basata sul romanzo omonimo, pubblicato nel 1991 da Sir Ranulph Fiennes. Nel film si afferma proprio che Fiennes, nome dell'ultimo dei sicari che Danny deve uccidere, è Ranulph Fiennes e che quest'ultimo ha raccolto i propri ricordi di agente speciale SAAS in un libro. Il romanzo, che l'autore dichiara contenere le sue vere avventure di quando era una agente SAAS, ha creato parecchio scandalo in Gran Bretagna. Il regista Gary McKendry è qui al suo debutto sulla lunga distanza, mentre in precedenza aveva diretto unicamente cortometraggi e spot pubblicitari. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

KILLER ELITE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - Danny Brice (Jason Statham) è un membro delle forze speciali britanniche. Insieme ad un piccolo gruppo di agenti composto dal suo mentore, Hunter (Robert De Niro) e pochi altri colleghi, Danny è incaricato di assassinare i personaggi scomodi per l'esercito di Sua Maestà. Danny decide di ritirarsi dopo essere stato ferito, e soprattutto dopo avere assassinato un uomo di fronte ad un bambino, fatto che lo ha scosso psicologicamente. Danny si trasferisce quindi in Australia insieme alla compagna Anne (Yvonne Strahovski), ma si trova ben presto a dover rientrare in servizio per salvare la vita a Hunter, preso in ostaggio da uno sceicco in Oman. Per liberare Hunter Danny dovrà uccidere dei suoi colleghi nei corpi speciali, colpevoli di avere a loro volta assassinato i figli dello sceicco. Uccisi i tre uomini Danny riesce ad ottenere la liberazione di Hunter, ma quando torna in Australia scopre di avere ucciso un militare innocente, mentre uno dei sicari, Ranulph Fiennes, è riuscito a sfuggirgli.

