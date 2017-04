KLEDI/ il prof di Amici In giro per l’Italia con il suo stage (Verissimo)

Silvia Toffanin conduce Verissimo

KLEDI, IL BALLERINO OSPITE SU CANALE 5: PROTAGONISTA DI UNO STAGE IN GIRO PER L’ITALIA (VERISSIMO, 22 APRILE) – Tra poche ore nel pomeriggio di Canale 5 viene mandato in onda il consueto appuntamento con il programma di approfondimento Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti che prendono parte a questa puntata tra cui il ballerino professionista di origini albanese Kledi Kadiu, volto noto del talent Amici di Maria De Filippi. Recentemente Kledi è stato presente ad uno stage di danza presso la scuola RossoLab a Galliate. Il ballerino rivolgendosi ai tanti ragazzi e ragazze presenti ha voluto sottolineare alcuni aspetti a suo dire importanti per avere un rapporto sano con il mondo della danza: “Divertitevi, non abbiate paura. E fate amicizia. Siamo qui per imparare, anche se provenienti da tanti stili e scuole differenti. È bello vedere così tanti ragazzi ballare con passione”. Uno stage nel quale l’insegnante di Amici è riuscito a trasmettere tutta l’esperienza raccolta in tanti anni di danza e di contatto diretto con giovani talenti, e che sta toccando varie tappe in tutta Italia.

KLEDI, IL BALLERINO OSPITE SU CANALE 5: “LA DANZA È L’INSIEME DI TANTI SACRIFICI” (VERISSIMO, 22 APRILE) – Il ballerino Kledi Kadiu nel corso di una recente intervista rilasciata al portale VelvetBody.it ha parlato della sua grande passione per la danza e di cosa rappresenti per lui. Nel corso dell’intervista ha evidenziato come fare danza voglia dire fare enormi sacrifici: “La danza è realizzazione, completezza, è l’insieme di tanti sacrifici e di tante rinunce di un percorso di vita e di studio intensivo e professionale. È l’unione di tutte queste cose e la soddisfazione di farlo come lavoro. Il mio unico sogno è sempre stato quello di fare il ballerino. Sono entrato giovanissimo in Accademia e da lì ho intrapreso un percorso duro e difficile che mi ha portato a lavorare come danzatore. Danzare è sempre stato il mio unico obiettivo e sto avendo anche la grande fortuna di godermelo. È molto importante iniziare in giovane età, per avere la possibilità e l’opportunità di studiare correttamente”.

