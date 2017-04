KSENYIA BELOUSOVA E RAIMONDO TODARO/ La coppia trascorre la Pasqua insieme (Ballando con le stelle 2017)

Kseniya Belousova e Raimondo Todaro, Ballando con le stelle 2017

KSENIYA BELOUSOVA-RAIMUNDO TODARO, FESTEGGIANO PASQUA INSIEME (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - E' nata una tenera amicizia tra due protagonisti di Ballando con le stelle 2017. Stiamo parlando di Raimondo Todaro e della modella russa Ksenya Belousova, i quali sono di diritto tra i finalisti del programma condotto da Milly Carlucci e che si dimostrano sempre più affiatati sia in pista che lontani dalle telecamere. La bella Ksneiya, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae insieme allo storico ballerino della trasmissione del sabato sera intenti a festeggiare la Pasqua con i parenti del giovane. Sotto al post, decine di messaggi di approvazione per questa scelta e i fans hanno lodato Raimondo Todaro per il pensiero gentile di coinvolgere la sua allieva in un momento così intimo e privato. Effettivamente, un vero atto di galanteria e di fraterna amicizia da parte di Todaro che nel programma da anima e corpo alla modella.

KSENIYA BELOUSOVA-RAIMONDO TODARO, IL BALLERINO LA SPRONA (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - A Ballando con le stelle, Raimondo Todaro è ormai un'istituzione e si è portato a casa varie volte la vittoria in coppia con delle concorrenti vip. Anche stavolta, il ballerino sta cercando di ottenere grandi risultati in coppia con Ksneyia Belousova e la sta spronando a dare sempre di più. Durante i video che mostrano le prove settimanali, Todaro appare un maestro severo ma anche molto disponibile a tirar fuori il meglio dalla sua allieva e sarà stata proprio questa sua determinazione a fare in modo che la coppia riuscisse ad aprirsi le porte per la semifinale nonostante il giudizio spesso severo da parte di Caroline Smith e co.La stessa Selvaggia Lucarelli ha detto che la Belousova non sa ballare ma che grazie a Todaro lei ce la mette tutta e risulta brava.

KSENIYA BELOUSOVA-RAIMONDO TODARO, TRA BALLO E ALTRI IMPEGNI (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Quello di Ksneyia Belousova è sicuramente un momento d'oro. La ragazza sta ottenendo grande successo a Ballando con le stelle ma continua anche il suo lavoro da modella. In particolar modo, la ragazza sfila per Guess e nei giorni scorsi è volata a Los Angeles per fare gli auguri a Paul Marciano, patron dlela casa di moda. Inoltre, la giovane è innamoratissima del suo compagno Ugo Ukah, il quale ha trascorso anche qualche giorno a Roma per passare del tempo con lei.

