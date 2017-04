L’ONORE E IL RISPETTO 5/ Anticipazioni quinta puntata 28 aprile 2017 e le domande su Tonio e Antonia

L'onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 28 APRILE 2017 Tonio Fortebracci è prigioniero, ma non servono nemmeno le anticipazioni della quinta puntata de L’onore e il rispetto 5 per immaginare che riuscirà presto a tornare in libertà. Quello che più difficile sapere a priori è che l’uomo scoprirà chi c’è sopra Trapanese e gli affari di Sirenuse: il ministro Cusano. In ogni caso i fan della fiction di Ares non sono al momento interessati alla vendetta di Tonio. Nella quarta puntata hanno infatti scoperto che, come in molti pensavano, Antonia è ancora viva, così come il piccolo Jonathan e Ricky. I tre vivono in Svizzera, pensano che Fortebracci sia morto, così come lui pensa che loro siano stati uccisi da Ettore De Nicola. Ora c’è quindi interesse per capire quando e in che modo padre e figlia riusciranno a riunirsi. Del resto l’ex padrino è sempre stato molto legato alla figlia, come pure la ragazzina al padre. A quanto pare l’atteso incontro non avverrà però la settimana prossima.

Tornando alle anticipazioni, esse dicono che Daria deciderà di lasciare Maino quando scoprirà che sua moglie è incinta. L’ispettore potrebbe poi ricevere la lettera che suor Lucia le ha spedito insieme al corredo. La monaca, tra l’altro, intende seriamente vendicarsi di Ettore per quello che le ha fatto. Tonio, invece, conoscerà Giada, la figlia del ministro e di Chantal. Non ci vorrà molto tempo per vedere nascere un sentimento particolare tra i due. C’è da chiedersi però come reagirà la moglie del ministro, che aveva trascorso una notte di passione con Fortebracci a Lugano.

