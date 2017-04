LE STREGHE DI EASTWICK/ Su Iris il film con Michelle Pfeiffer

Il film è in onda su Iris in seconda serata

LE STREGHE DI EASTWICK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Le streghe di Eastwick è il film in onda su Iris oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 23.25. Una commedia fantastica del 1987, diretta dal regista australiano George Miller. Il cast include nomi celebri come Michelle Pfeiffer, Jack Nicholson, Susan Sarandon, Veronica Cartwright e la cantante Cher. Le Streghe di Eastwick è un film tratto dall'omonimo romanzo di John Updike. La produzione di Miller ha vinto, nel 1988, il premio per i migliori effetti speciali ai BAFTA Awards e quello per il miglior attore a Jack Nicholson all'Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films nello stesso anno. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LE STREGHE DI EASTWICK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - La vicenda è ambientata in una città immaginaria, per l'appunto quella di Eastwick, situata nel Rhode Island. Le tre protagoniste, Alexandra, Sukie e Jane, si ritrovano una sera a fantasticare sul loro uomo ideale, tutte e tre le donne, infatti, sono single e hanno dedicato la vita interamente al lavoro e, in alcuni casi, ai figli. Alexandra ne ha una, Sukie addirittura sei. Le protagoniste, tuttavia, non sanno di essere streghe dotate di poteri magici, senza volerlo evocano il Diavolo, che si presenta sotto forma di Daryl Van Horne, uomo enigmatico e affascinante che si trasferisce in città. Tutti ammirano Daryl, tranne la moglie del capo di Sukie, Felicia Alden, la quale viene ben presto punita con un malessere fisico tale da spingere il marito a porre fine alle sue sofferenze, uccidendola. Il Diavolo è intenzionato ad avere un figlio da Alexandra, uno da Jane e uno da Sukie. Le tre protagoniste, inizialmente rivali, decidono di coalizzarsi per ottenere le attenzioni di Daryl, ma quando si rendono conto che ciò procura loro le critiche degli altri abitanti di Eastwick tentano di allontanarsi dal misterioso individuo. Il Diavolo le punisce, infligge loro dolori e torture fisiche, ma le tre streghe fabbricano una bambola voodoo di Daryl e alla fine la gettano tra le fiamme. Diversi mesi dopo, Sukie, Alexandra e Jane hanno dato alla luce un figlio ciascuna. Quando Daryl compare su uno schermo televisivo per conoscere la sua prole, le tre donne si affrettano a spegnere tutto per impedirglielo.

© Riproduzione Riservata.