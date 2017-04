LUCA e PAOLO/ Ritornano con Camera Cafè ma su Rai 2 (Amici Serale 2017)

Amici Serale 2017

LUCA E PAOLO, IL DUO OSPITE SU CANALE 5: RITORNANO CON CAMERA CAFÈ MA SULLA RAI (AMICI SERALE 2017) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Canale 5 il quinto appuntamento stagionale della fase serale del talent Amici presentato come consuetudine da Maria De Filippi. Una puntata molto intrigante non solo per l’attuale situazione di perfetto equilibrio in cui si trova la sfida tra la squadra dei Bianchi e quella dei Blu ma anche per la presenza di numerosi ospiti di prestigio tra cui il duo comico italiano composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglou meglio conosciuto dai fans semplicemente come Luca e Paolo. Per i due non è la prima presenza nello studio della De Filippi, anzi in questa edizione del talent curano la parte comica di tutte le puntate. Tra l’altro in questi giorni è arrivata una notizia piuttosto importante per tutti i fan di Luca e Paolo che molto presto potranno seguire la vicende della sitcom di successo Camera Cafè.

Un format televisivo esploso circa quindici anni fa sulle reti di Mediaset ed in particolare su Italia 1 e che ora fa il proprio ritorno con nuovi esilaranti episodi che vedranno Luca e Paolo quali principali protagonisti con il resto del cast che probabilmente è stato rinnovato in buona parte. La novità più importante è però il passaggio della sitcom da Mediaset a Rai e nello specifico con i nuovi episodi che saranno mandati in onda sulle frequenze di Rai 2 che in effetti sta portando avanti una politica incentrata su una sorta di ritorno al passato come dimostrano Furore, il ritorno di Michele Santoro e lo stesso Camerà Cafè.

