MARTINA STELLA E SAMUEL PERON/ La coppia rientra in gara dopo lo spareggio (Ballando con le stelle 2017)

Martina Stella e Samuel Peron a Ballando con le stelle 2017

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, DOPO LO SPAREGGIO IN SEMIFINALE (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Una puntata molto intensa quella del 15 aprile a Ballando con le stelle e un momento molto atteso è stato, sicuramente, lo spareggio a tre che ha decretato la quarta coppia in semifinale. Infatti, Martin Castrogiovanni-Sara Di Vaira, Antonio Palmese e Samantha Togni e Martina Stella e Samuel Peron si sono sfidati per aggiudicarsi l'ambito posto. Questi ultimi si sono esibiti in un boogie e sono apparsi più affiatati che mai, dimostrando grandi abilità nel ballo e sintonia tanto da convincere anche il pubblico da casa. Infatti, Milly Carlucci, subito dopo il ballo di Stella e Peron ha chiuso il televoto che è stato molto favorevole ai due. Col 37% dei voti, sono passati direttamente in semifinale. Riusciranno a passare anche questa importante e ambita fase?

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, IL DESIDERIO DELL'ATTRICE (BALLANDO CON LE STELLE 2017)- Martina Stella si sta preparando per la semifinale di Ballando con le stelle ma sembra avere già le idee chiare su quello che sarà il prossimo impegno dopo la conclusione del programma. Infatti, l'attrice lanciata da Gabriele Muccino ha recentemente rilasciato un'intervista a Gente in cui ha parlato della volontà di diventare nuovamente madre. Si è detta pronta ad affrontare una seconda gravidanza per voler dare un fratellino o una sorellina alla figlia Ginevra insieme al marito Andrea Manfredonia. Inoltre, vorrebbe dedicarsi nuovamente a se stessa, riprendere in mano la sua vita e fare un bel viaggio. Insomma, un'estate piena di emozioni, quindi, attende la bionda attrice che ha fatto sognare il pubblico tramite i suoi balli sexy nel programma dove ha dato subito prova di grande maestria nonostante un infortunio alle costole che l'ha invalidita già a partire dalle prime puntate.

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, L'ATTRICE HA SCOPERTO LA PASSIONE PER IL BALLO (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Martina Stella, nello show condotto da Milly Carlucci, si è dimostrata una talentuosa ballerina, stupendo sia il pubblico che la giuria e quindi ha fatto molto scalpore la sua eliminazione. Rientrata in gara tramite uno spareggio, l'attrice cercherà di mettere a frutto le sue doti in quella che è diventata una vera passione. La Stella spera, infatti, di poter arrivare fino in fondo ed è disposta a buttarsi cuore e corpo in questa avventura. D'altronde, i cambiamenti si notano tutti. All'inizio del programma, la star de L'ultimo bacio era impacciata, un vero pezzo di legno come lei stessa si è definita ma col passare del tempo sembra incarnare tutte le doti di una ballerina esperta, mostrando al tempo stesso bellezza e ritmo.

© Riproduzione Riservata.