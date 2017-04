MIKE BIRD/ Grande feeling con Emma (Amici 16, 22 aprile 2017)

Mike Bird

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEI BIANCHI: GRAN FEELING CON LA MARRONE (AMICI, SERALE 22 APRILE) - Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il fortunato talent di Canale 5, Amici 16, ideato e condotto dalla padrona di casa Maria De Filippi. Si tratta della quinta puntata serale, la prima del post addio da parte di Morgan che, come noto, non è più il direttore artistico della squadra dei Bianchi. Sarà molto interessante vedere l’atteggiamento dei Bianchi ed in particolar modo del cantante Michele Merlo meglio conosciuto con il nome d’arte di Mike Bird che probabilmente è stato l’allievo maggiormente in contrasto con il frontman dei Bluvertigo. In attesa di scoprirlo, nel corso della settimana ci sono state avvisaglie di un Mike Bird maggiormente rilassato e sicuro delle proprie capacità. Infatti, il cantante oltre che lasciarsi andare ad alcuni abbracci con la propria nuova coach Emma Marrone, ha anche dimostrato in sala prova una certa predisposizione alla collaborazione che nelle passate settimane è sembrata mancare.

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEI BIANCHI: IL SUO INEDITO UNICO LAMPO DI UNA SERATA DIFFICILE (AMICI 16, SERALE 22 APRILE) - Nella quarta puntata serale del talent di Canale 5, Amici, mandato in onda lo scorso sabato 15 aprile il cantante dei Bianchi Mike Bird ha dimostrato una certa mancanza di serenità che si è palesata in performance che non hanno convinto del tutto la giuria. Il cantante ha iniziato ad esibirsi nella prima manche sfidando Riccardo con il suo inedito Closer. Una scelta piuttosto sofferta ma che tuttavia ha dato un ottimo riscontro tant’è che ha ottenuto il punto. Nella seconda sfida di serata si è ritrovato di fronte alla forte cantante dei Blu, Federica Carta. Bird ha proposto il pezzo La musica che gira intorno di Ivano Fossati, ma non è riuscito a sopravanzare la propria avversaria. Nella seconda manche, infine, Mike Bird è stato schierato nella sfida con il ballerino Andreas Muller. Il cantante dei bianchi ha puntato su Strada facendo di Claudio Baglioni ma anche in questa occasione ha la peggio.

