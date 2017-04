MILLY CARLUCCI/ Annuncia una puntata ricca di sfide (Ballando con le stelle 2017)

Milly Carlucci a Ballando con le stelle

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE DELLO SHOW DI RAI 1: COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA (BALLANDO CON LE STELLE 2017,22 APRILE) - L'ultima puntata della trasmissione Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 15 aprile, è stata particolarmente scoppiettante e piena di storie e racconti diversi; anche questa volta la conduttrice Milly Carlucci è riuscita a portare a casa un'altra serata vincente, tra alti e bassi, momenti esilaranti e di polemica, conflitti, performance emozionanti e vere tracce di sangue sulla pista, a dimostrazione della presenza della criminologa Roberta Bruzzone. Come ogni puntata la conduttrice presenta la giuria, gli ospiti a bordo pista e tutti i concorrenti e le loro differenti posizioni nella competizione; c'è chi si è conquistato direttamente la semifinale e deve esibirsi in una speciale manche di salsa acrobatica, e c'è chi gareggia per rientrare in gara con prove di danza polinesiana e cosacca.

Milly Carlucci introduce ogni coppia raccontando come sempre la propria storia e le proprie vicissitudini attraverso le clip iniziali, motivando ogni concorrente in maniera forte; questa puntata decisiva per la semifinale è particolarmente incentrata sul percorso di ogni duo. Per questo, Milly interpella spesso non solo la giuria ma anche gli ospiti opinionisti come Roberta Bruzzone e il giornalista Sandro Mayer. Tra i momenti più comici, l'esibizione del signor Salvatore che gareggia nella manche Ballando con Te; siciliano, dimostra un carattere talmente goliardico e divertito che la stessa Milly Carlucci si trova un pizzico in difficoltà e chiede aiuto alla sua fidata spalla Paolo Belli per arginare l'entusiasmo del tanghero stravagante. Come sempre, tutto si risolve con garbo e con il sorriso più tenero.

MILLY CARLUCCI, LE SUE QUALITA' (BALLANDO CON LE STELLE 2017,22 APRILE) - Le qualità di una conduttrice brava ed esperta come Milly Carlucci sono la sua grande professionalità e la capacità di gestire ogni situazione, anche la più estrema, con delicatezza e ironia: anche in questa puntata Milly Carlucci ha saputo sdrammatizzare in momenti particolari come l'episodio in cui l'attrice Giuliana De Sio si è ferita un piede. Con grande fermezza ha chiamato gli addetti all'infermeria e con un sorriso ha dato la parola alla sociologa e criminologa Roberta Bruzzone, risolvendo tutto con ironia e una battuta simpatica.

MILLY CARLUCCI, L'ANNUNNCIO SUI SOCIAL (BALLANDO CON LE STELLE 2017,22 APRILE) - Come ogni settimana, Milly Carlucci lancia un messaggio sulla pagina ufficiale del programma di facebook; nel suo ultimo video anticipa che la puntata di questa sera, sabato 22 aprile sarà interamente a sfide, Giuliana De Sio contro Alba Parietti, Martina Stella contro Xenia, Simone Montedoro contro Antonio Palmese e Fabio Basile contro Oney Tapia. Gli abbinamenti, molto criticati sul portale del social facebook, sono invece creati dagli autori del programma per mantenere un certo equilibrio tra i concorrenti e valorizzarne le capacità, le abilità e conseguentemente le performance.

