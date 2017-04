Megan Montaner è mamma/ Pepa del Segreto ha partorito: è nato Kael!

Megan Montaner

Megan Montaner è diventata mamma: è nato Kael, figlio dell'attrice e del compagno Gorka Ortuzar - Grandissima gioia per Megan Montaner che è diventata mamma! L'attrice - che in Italia è diventata ormai famosissima prima per il personaggio di Pepa nella soap ‘Il Segreto', poi per essere stata la protagonista di "Senza identità" - ha dato alla luce un bellissimo maschietto. L'annuncio viene dato sui social da lei stessa con una dolce foto che inquadra il musetto del suo bebè che ha chiamato Kael. "Bienvenido mi príncipe! #KÁEL #tecomo #AMOR" scrive su Instagram Megan Montaner, che solo lo scorso gennaio ha deciso di annunciare a tutti la sua gravidanza. Compagno e padre del piccolo Kael è Gorka Ortuzar, un biologo ambientale di 33 anni e quindi totalmente estraneo al mondo dello spettacolo.

I due stanno insieme da ormai 3 anni e proprio qualche tempo fa in un'intervista al settimanale Nuovo, Megan Montaner su di lui e i loro progetti futuri aveva dichiarato: "Lo sposerò presto e insieme metteremo su famiglia. A volte ci chiediamo come facciamo a stare insieme, in quanto apparteniamo a due realtà lavorative molto diverse. Abbiamo però molte passioni in comune come lo sport e l'amore per la natura". Con l'arrivo del primo figlio ora non ci resta che attendere l'annuncio del matrimonio.

