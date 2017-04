Morgan/ Al serale di Amici 2017 tornerà il suo "fantasma", colpo di scena: è ospite a Ballando con le Stelle

Morgan ad Amici

MORGAN, NON TORNA AD AMICI? LUI SMENTISCE E ANNUNCIA APPRODO A BALLANDO CON LE STELLE - Prima Amici, poi nemici: Morgan, ex coach dei Bianchi del talent di Maria De Filippi, ha traslocato a Ballando con le Stelle. La notizia anticipata da Selvaggia Lucarelli è stata confermata da Marco Castoldi, ex leader dei Bluvertigo. Sui social network ha, infatti, annunciato che sarà ospite del programma di Milly Carlucci: scenderà in pista nella semifinale. Morgan, che a Oggi ha invece smentito le voci circa un suo ritorno ad Amici, "che non devono perdonarlo ma casomai chiedergli scusa", ha chiarito dunque una volta per tutte la sua posizione. Tra l'altro dopo averlo fatto ha incassato il sostegno di Valerio Scanu: l'ex allievo di Amici ha commentato ironicamente la scelta del collega su Twitter. «@InArteMorgan io e te potremmo diventare grandi AMICI», ha scritto l'artista sardo che nei giorni scorsi non ha risparmiato critiche al programma che lo ha lanciato, suscitando una marea di polemiche. (agg. di Silvana Palazzo)

MORGAN, TORNA AD AMICI? LA DE FILIPPI PRONTA AD ACCOGLIERLO IN "UN RUOLO DIVERSO", LUI SMENTISCE - La vicenda che ha portato al divorzio fra Morgan e Amici di Maria De Filippi potrebbe molto presto riservare al pubblico dei risvolti inaspettati. Secondo alcune fonti ancora non confermate, infatti, la conduttrice sarebbe già pronta a perdonare l'ex coach e ad agevolare il suo ritorno nella scuola più spiata della tv. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo, che in un articolo pubblicato su Oggi ha svelato quelle che potrebbero essere le nuove intenzioni della De Filippi: "Chi conosce Maria sa che in cuor suo l’ha già perdonato e di certo Marco in queste ore sta sentendo il peso della sua scelta. Si mormora che la De Filippi potrebbe riaccoglierlo presto in un ruolo diverso. In fondo Maria e Morgan sono due persone buone nel loro essere ciniche, perché entrambe intelligenti. E la bontà, si sa, non è mai mai prerogativa del cuore, ma della testa", ha scritto il giornalista sul noto settimanale. È bene inoltre ricordare che Alberto Dandolo, pochi giorni prima dell'addio di Morgan ad Amici, è stato il primo ad annunciare il divorzio fra il celebre coach e la scuola dei talenti di Canale 5.

MORGAN, TORNA AD AMICI? LUI SMENTISCE, MENTRE SELVAGGIA LUCARELLI ANTICIPA LA SUA PRESENZA A BALLANDO - Dopo le polemiche delle ultime settimane, Morgan potrebbe tornare ad Amici, lo rivela Alberto Dandolo in un articolo pubblicato sul settimanale Oggi. Secondo il giornalista, la conduttrice sarebbe pronta a riaprire le porte del suo talent all'ex direttore artistico, anche se questa scelta non è condivisa dai vertici di Mediaset, che con un procedimento legale avrebbero già preso una posizione netta contro Morgan. "Mediaset è stata inflessibile e ha querelato Morgan per diffamazione. Un celato avvertimento a Maria, che suona quasi come: «Non devi perdonarlo! Non cambiare idea, non tornare sui tuoi passi!». Ma la padrona di Amici non è donna da diktat e siamo certi che ci riserverà ancora non poche sorprese", ha scritto Alberto Dandolo. Morgan, però, ha sin da subito negato il suo ritorno nella scuola di Amici e ha affidato la sua smentita a un breve post su Twitter: "Smentisco quello che i giornali stanno riportando. Non torno ad Amici. Loro non devono perdonarmi ma casomai chiedermi scusa" (cliccate qui per visualizzare il messaggio). Un tweet pubblicato oggi da Selvaggia Lucarelli, però, potrebbe anticipare un risvolto inaspettato: la presenza di Morgan a Ballando con le stelle (qui il suo messaggio). Milly Carlucci potrebbe sfruttare la popolarità del cantante per avere la meglio sui competitor del sabato sera?

© Riproduzione Riservata.