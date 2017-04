NCIS: LOS ANGELES 8/ Anticipazioni del 22 aprile 2017: Kensi ritorna in squadra?

Ncis: Los Angeles 8, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 22 aprile 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 10°, dal titolo "La testa del serpente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: due funzionari dello Stato vengono presi di mira da un cecchino, una vecchia conoscenza di Granger (Miguel Ferrer). Deeks (Eric Christian Olsen) raggiunge Artem Fedor (Ward Roberts) per un interrogatorio, a cui partecipa anche Eric (Barrett Foa). L'informatore, infatti, rivela che Mary Reynolds (Joan Severance), la donna che è stata colpita, è in realtà Caterina. La figlia Alexandra (India de Beaufort) non ha informazioni utili per la squadra, soprattutto perché hanno litigato molti anni prima. Nell (Renée Felice Smith) scopre invece che nel sangue della donna sono presenti forti tracce di polonio, la tecnica preferita dai russi per eliminare persone scomode. La squadra ha in seguito la conferma che Alexandra è realmente Caterina, ma non riescono ad individuare il motivo per cui è stata presa di mira. Per riuscire a risolvere il caso, Callen (Chris O'Donnell) si affida di nuovo ad Arkady (Vyto Ruginis), ma si imbatte nel proprio padre. Anche se l'agente avrebbe molte domande da rivolgere a Garrison (Daniel J. Travanti), Hetty (Linda Hunt) gli sconsiglia di interrogarlo. Nonostante questo, Callen decide di proseguire per scoprire il motivo per cui ha ucciso chi stava per eliminare Caterina. Garrison confessa di aver agito su richiesta dell'Opposizione per ottenere l'amnistisa per se stesso. Intanto, Deeks e Eric trovano una sigaretta avvelenata all'esterno dell'ultimo locale frequentato da Alexandra. Risalgono così ad un senzatetto, che trovano tuttavia morto in un vicolo poco distante. Grazie ad alcuni indizi, Eric ha trovato alcune prove che conducono all'assassino, che risulta aver appena usato la carta di credito in un locale nelle vicinanze. Sam invece accusa Arkady di voler proteggere Garrison, mentre Nell non trova alcuna traccia utile. Mentre si trovano sul posto, Eric e Deeks si imbattono in due uomini armati, che prelevano Alexandra dal locale in cui lavora. Uno degli uomini viene ucciso sul colpo, ma l'altro riesce a caricare la donna sull'auto ed a fuggire. Ancora una volta, Callen e Sam devono rivolgersi ad Arkady per scoprire dove hanno portato Alexandra. Hetty invece decide di parlare di persona con Garrison, a cui manifesta il proprio rammarico per la morte della madre di Callen. Tempo dopo, Nell scopre che Garrison non è più nella stanza degli interrogatori: è riuscito a fuggire. Callen tuttavia aveva previsto questa eventualità e gli ha piazzato addosso un localizzatore. Mentre lo cercano, si imbattono in Alexandra, che è stata liberata da Garrison. Quest'ultimo ha infatti dato ai criminali i soldi che stavano cercando da Caterina. Callen riesce a parlare per l'ultima volta con il padre, che gli fa intuire di essere sul punto di venire ucciso. Grazie a Nell ed Eric, la squadra riesce a trovare la casa in cui è tenuto prigioniero il russo e ad irrompere nella struttura prima che Garrison venga ucciso.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 APRILE 2017, EPISODIO 10 "LA TESTA DEL SERPENTE" - Una donna misteriosa uccide due uomini travestiti da vice Sceriffo proprio di fronte alla casa di Callen. La squadra ottiene involontariamente un vantaggio nell'indagine in corso, che sembra collegato con il duplice omicidio. La donna sembra inoltre conoscere Carl Brown, un informatore. La donna si rivolgerà infine a Callen quando il suo capo cerca di ucciderla e prima di morire fornisce alla squadra informazioni sufficienti perché Eric identifichi il suo capo, una donna conosciuta con il nome di Ray. Quest'ultima è la stessa che ha colpito Granger in un bar alcuni mesi prima. Mentre l'indagine continua, la riabilitazione di Kensi ed i miglioramenti continuano, ma Hetty le sconsiglia di ritornare al lavoro.

