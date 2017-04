Nietta Dalmini (Amici 2017)

Nietta Dalmini, chi è la ballerina di Amici 2017 che piace a Mike Bird e fa ingelosire Shady - Non solo sfide, prove e liti: ad Amici di Maria De Filippi scoppia anche il gossip e gli amori. Stavolta sono Mike Bird e Shady ad entusiasmare il pubblico a casa per una piccola lite tra "fidanzati". La cantante della squadra Bianca, nel daytime di ieri, ha palesato di essere gelosa di Nietta, una ballerina del corpo di ballo del talent che sembra piacere davvero molto a Mike. Ma chi è questa affascinante ballerina dai capelli rossi? Nietta Dalmini, che per Mike è "la più bella di tutte", è una ragazza riservata che sceglie di studiare danza non proprio per passione quanto per esprimersi e per esternare emozioni che altrimenti non riuscirebbe a palesare. È così infatti che la ballerina si presenta nel corso di un'intervista a Ilmediano.it, dove racconta come e quando è iniziato il suo percorso nel mondo della danza che l'ha poi portata ad arrivare anche nel corpo di ballo dei professionisti di Amici.

Nietta Dalmini, chi è la ballerina di Amici 2017 che piace a Mike Bird: tutto su di lei - «Ho cominciato i miei studi a 10 anni nella scuola “Percorsi di Danza” di Angelo Parisi nel mio paese. - racconta Nietta Dalmini a Ilmediano.it - Sin dal primo giorno mi sono appassionata a questa disciplina anche grazie alla professionalità degli insegnanti che mi hanno guidata con cura e pazienza nel mio percorso artistico. Se finora ho raggiunto qualche obiettivo è anche merito loro e gliene sarò sempre grata». per quanto riguarda Amici, Nietta ha poi dichiarato: «Lavorare ad Amici è stata un’esperienza bellissima, fuori dal comune. Danzare e interpretare le idee di Giuliano Peparini per me è stato emozionante e motivo di orgoglio, non potrò mai ringraziarlo abbastanza». Oltre ad essere talentuosa, Nietta è molto affascinante e sembra aver fatto colpo su Mike Bird, che il gossip voleva fidanzato con Shady. Infatti la reazione della cantante della squadra Bianca tradisce una forte gelosia che sembra finalmente confermare che tra i due ci sia del tenero.

