ONEY TAPIA VEERA KINNUNEN/ La coppia superfavorita! (Ballando con le stelle 2017)

Oney Tapia e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2017

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, LA COPPIA FAVORITA (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Sicuramente, la coppia più apprezzata di questa edizione di Ballando con le stelle è quella composta da Oney Tapia e Veera Kinnunen. I due hanno saputo emozionare tantissimo il pubblico, colpito dall'agilità e dalla capacità nella danza del campione di lancio del disco, affetto da una forma di cecità. Nonostante questo problema di salute, Oney ha regalato ai fans del programma di Milly Carlucci dei momemnti unici, come il freestyle della scorsa puntata. Tapia è pronto ad affrontare la semifinale del reality show sul ballo dove ha dimostrato grande carattere e determinazione. Il giovane e la Kinnunen si sono esibiti in un Valzer, Mere ngue, Boogie Woogie e sempre la giuria ha assegnato a loro voti altissimi.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, RITMO ED ANIMA (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Il campione cubano e la ballerina hanno dimostrato doti fuori dal comune, unendo ritmo ma anche anima. Oney, in particolar modo, sembra aver messo in questa esperienza il cuore e nel corso della puntata dell'1 aprile ha raccontato il terribile incidente che gli è costato la vista. Nonostante questa sua tragedia, l'ex giocatore di baseball si è rimesso in gioco fino ad arrivare alle paraolimpiadi e cimentandosi nella sfida del ballo, riuscendo ad ottenere grande consenso. Una delle ultime prove della coppia è stata quella del tip tap, dove, ancora una volta, il duo ha saputo conciliare tutti gli elementi che li rendono favoriti alla vittoria. Oney ha dimostrato la sua totale bravura e la dote innata di imparare sempre i passi. Tra i due c'è una grande energia e proprio questa potrabbe essere la dote per farli vincere.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, SUPERERANNO LA SEMIFINALE? (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - L'ultima volta che abbiamo visto all'opera la coppia composta da Oney Tapia e Veera Kinnunen, questi si sono esibiti in un Reggeton dove sono apparsi affiatatissimi ma è stato lo scontro con Francesco Basile e Anastasia Kuzmina a decretare i due come semifinalisti di Ballando con le stelle 2017. Oney, felicissimo per questo traguardo inaspettato, ha deciso di ringraziare i fans che lo stanno supportando in questa avventura tramite una diretta social al fianco della sua compagna di ballo. Insomma, sembra tutto pronto per uno scontro epocale dove il campione di lancio del disco dimostrerà, ancora una volta, di essere in grado di trasmettere forti emozioni e con questa caratteristica il superamento della semifinale è assicurato.

