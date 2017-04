ORNELLA MUTI e NAIKE RIVELLI / L’attrice difende la figlia dalle critiche (Verissimo)

Silvia Toffanin conduce Verissimo

ORNELLA MUTI E NAIKE RIVELLI, MAMMA E FIGLIA OSPITI SU CANALE 5: “NAIKE ALL’ESTERO GRANDE CREATIVA” (VERISSIMO, 22 APRILE) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento settimanale con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa puntata c’è anche la nota ed apprezzata attrice italiana Ornella Muti che farà il proprio ingresso assieme alla figlia Naike Rivelli. Mamma e figlia rilasceranno una lunga intervista alla Tofanin parlando della loro vita privata ma anche dei futuri impegni professionali. In attesa di saperne di più vi riportiamo una recente intervista della Muti a Domenica In, in cui difende a spada tratta la figlia: “I selfie sexy di Naike? E’ un discorso difficile. Io l’ammiro molto. E’ una persona coraggiosa. Le critiche sono alla base del successo. Chi rischia in prima persona è una persona da ammirare. Naike in Italia è molto criticata e penalizzata ma all’estero no. Mia figlia, all’estero, è calcolata come una grande creativa. E’ molto apprezzata, capisco che non tutti condividono ma giudicare è sbagliato”.

ORNELLA MUTI E NAIKE RIVELLI, MAMMA E FIGLIA OSPITI SU CANALE 5: L’ATTACCO ALLA BLASI (VERISSIMO, 22 APRILE) – Ornella Muti e Naike Rivelli alcuni giorni fa sono state inserite nei papabili partecipanti alla prossima edizione del talent Grande Fratello Vip che sarà presentato da Ilary Blasi su Canale 5. Una evenienza che non è per niente piaciuta alla diretta interessata Naike Rivelli che ha chiesto alla conduttrice, a mezzo social, di smentire questa falsa notizia. Non ottenendo risposte in tal senso la Rivelli ha pubblicato un video dove finge di essere andata da un chirurgo plastico per somigliare alla Blasi e fare l’annuncio nel quale ha sottolineato: “Ho notato che tutti i “vip” hanno dei social.. che però sembra vengano usati solo per farsi selfie e foto banali … quindi ho preso l’iniziativa è sono andata a rifarmi per comunicare a tutti in veste di Naike Blasi, visto che la tipa in questione continua ad ignorarmi (viviamo nella stessa città Roma Capitale) che ne io, ne la mia mamma, Ornella Muti @ornellamuti parteciperanno Mai al Grande Fratello VIP”.

