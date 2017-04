OZARK HENRY/ Riabbraccia Elisa a 3 anni di distanza dal duetto (Amici 2017 Serale)

Amici Serale 2017

OZARK HENRY, L’ARTISTA BELGA OSPITE SU CANALE 5: RITROVA ELISA DOPO IL DUETTO DEL 2014 (AMICI 2017 SERALE) – Tra poche ore ci sarà su Canale 5 un nuovo e gustoso appuntamento con il talent Amici condotto da Maria De Filippi. Si tratta della puntata numero cinque della fase serale con una situazione di estremo equilibrio tra le due squadre con due concorrenti eliminati a testa. Sono tuttavia molteplici i temi caldi della puntata partendo dalla prima per i Bianchi dopo il polemico addio di Morgan da coach fino ad arrivare alla presenza del noto cantante e musicista belga Ozark Henry che ha letteralmente dominato le classifiche di diversi Paesi tra cui l’Italia, con il suo brano I’m Your Sacrifice. Henry si presenterà al pubblico del noto talent proponendo alcuni pezzi contenuti all’interno del suo ultimo album uscito in questo 2017 con il titolo di US.

Tra l’altro per Henry sarà anche l’occasione giusta per riabbracciare Elisa visto che nel 2014 ha avuto modo di duettare con la celebre cantante friulana che nel talent sta vestendo per il terzo anno consecutivo il ruolo di direttore artistico, nel singolo We are Incurable Romantics. In una recente intervista rilasciata al portale transalpino LaLibre.be, Henry ha avuto modo di parlare di questo suo ultimo lavoro discografico, basato su sonorità al 100% elettroniche. Un progetto musicale che ha visto l’artista belga lavorarci in un studio piuttosto particolare che una volta era un vecchio capannone che ospitava polli e trattori, posto nelle vicinanze di quella che era la casa dove l’artista ha vissuto con la propria famiglia. A quanto pare proprio questo luogo ha permesso a Ozark Henry di avere l’ispirazione giusta per dare vita all’album.

© Riproduzione Riservata.