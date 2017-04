Oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 aprile 2017 a LatteMiele per tutti i segni

Polo Fox, oroscopo 22 Aprile 2017- La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 22 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Lo Scorpione da una parte vive situazioni di disagio e potrebbe essere costretto ad arrabbiarsi dall'altra invece si ritroverà a sperare in una domenica che si preavvisa positiva. Tra i segni in bilico c'è anche la Bilancia che vive alcune incertezze. Questo perché sia nel campo dell'amore che in quello del lavoro non è detto arrivino soluzioni. L'obiettivo principale è di trovare serenità, non sempre però è facile. Il Cancro potrebbe vivere delle giornate interessanti, ma nonostante questo si ritroverà a dover sacrificare per alcuni motivi cose a cui si tiene davvero molto. Il consiglio è quello di essere tranquilli senza fare delle mosse avventate. Si sceglie sempre la strada più facile, ma a volte questo non è possibile anzi potrebbe portare a delle difficoltà anche nell'affrontare quella che sembra una strada molto facile da vivere.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 22 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SALE CHI SCENDE - Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Scendono i Gemelli che vivono alcuni giorni di fiacca, nonostante questo potrebbero essere costretti ad affrontare situazioni piuttosto complicate. Il Toro invece sale perché potrebbe vivere momenti interessanti in amore. C'è la possibilità però che in maniera inusuale si arrivi a conoscere qualcuno sui social network, una situazione che potrebbe regalare dei sorrisi importanti. Sale anche il Leone che vivrà situazioni di grande serenità anche per quanto riguarda il campo dell'amore, potrebbero però esserci dei problemi sul campo del lavoro con soci oppure addirittura con clienti. Scende invece la Vergine che potrebbe avere un po' di stress di fronte a diversi contesti. Nel mese di maggio potrebbero arrivare delle situazioni interessanti che si muoveranno verso soprattutto il campo dell'amore. Salgono i Pesci che potrebbero avere dei favorevoli incontri sia per quanto riguarda l'amore che per l'amicizia.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 22 APRILE 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE - Torna Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele con la rubrica Latte e Miele per il suo consueto oroscopo. L'Ariete troverà una situazione di energia. A maggio l'amore potrebbe portare diverse situazioni convincenti che potrebbero anche cambiare la vita in positivo. Bisogna però provare sempre ad essere attenti però a prendere le decisioni giuste, andando a cogliere il momento che potrebbe portare sorprese. I Gemelli vivono con un po' di fiacca il momento attuale anche se c'è da dire che comunque si dovrebbero affrontare situazioni comunque importanti da fronteggiare. Il Leone invece vivrà una bella serenità anche nel rapporto con i partner, chi è single invece potrebbe fare incontri interessanti. La vergine invece vivrà alcuni momenti di stress particolari che potrebbero portare a prendere delle scelte nuove. Potrebbe essere anche una giornata importante per quanto riguarda il campo dell'amore.

