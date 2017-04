PATTON, GENERALE D'ACCIAO/ Su Rai Movie il film con George C. Scott

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

PATTON, GENERALE D'ACCIAIO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Patton, generale d'acciaio è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere biografica e guerra dal titolo originale Patton. Si tratta di un film a stelle e strisce realizzata nell’anno 1970 da Frank McCarthy per la regia di Franklin J. Schaffner il cui soggetto è basato su fatti realmente accaduti. Nel cast sono preseti George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, Michael Strong, Carey Loftin e Michael Bates. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PATTON, GENERALE D'ACCIAIO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Tunisia dove le forze americane sono in perdita a Kasserine in quello che è il primo scontro con Rommel. Tuttavia, l’esercito americano sembra avere qualche marcia in più e sembra farcela in qualche modo quando a prendere il comando della VII armata è il generale George S. Patton (George C. Scott). Si tratta di un militare che ha una gran carriera dietro di sè, è riuscito a diventare un abile e valoroso comandante. Patton si è sempre contraddistinto per la sua arroganza e per il fanatismo, il comandante infatti, grazie anche al proprio coraggio era riuscito a conquistare tutta la Sicilia scontrandosi anche con Montgomery, ma dopo questo momento di grande ascesa, Patton aveva subìto una profonda eclissi in seguito ad un episodio poco piacevole di cui lo stesso comandante si era reso protagonista. Patton, infatti, aveva schiaffeggiato e considerato un vigliacco un soldato che, in un momento molto delicato e particolare, era stato colto da un’improvvisa crisi nervosa. Nel frattempo, quando gli alleati sbarcano in Normandia, sarà proprio Patton il comandante scelto per guidare la III Armata, e questa volta decide di dare tutto se stesso per portare a casa dei risultati ed essere considerato un valoroso comandante. Così, dapprima riesce a vincere la battaglia di Bastogne, e poi riesce nel grande intento di conquistare le Ardenne. Ora il suo obiettivo sarà quello di spingersi oltre per arrivare fin dentro il cuore della Germania.

