POIROT: MACABRO QUIZ/ Su Rete 4 il film con David Suchet e Harriet Walter

Il film è in onda su Rete 4 alle 16.40

POIROT: MACABRO QUIZ, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Poirot: macabro quiz è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere giallo e spionistico uscita in Gran Bretagna nel 2008 e fa parte di un ciclo di film per la televisione che vede come protagonista il personaggio più celebre nato dalla penna di Agatha Cristie. La regia è di James Kent mentre gli interpreti principali sono David Suchet, Harriet Walter, Raji James, Adam De Ville, Don Gallagher, Georgia Cornick, Carol MacReady e Georgie Glen. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT: MACABRO QUIZ, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - Shaista, principessa del piccolo regno di Ramat è costretta a trasferirsi in Inghilterra a causa dei disordini interni al suo paese. La giovane è accolta in un istituto femminile, Meadowbank, dove le è stato promesso che completerà gli studi lontano dalle minacce degli antimonarchici, che hanno attentato alla vita della sua famiglia nel paese mediorientale. Il principe, suo promesso sposo, è morto in seguito ad uno strano incidente aereo, insieme con un suo caro amico inglese ma in qualche modo prima di perire, i due sono riusciti a mettere in salvo una preziosa valigetta. La tranquillità di Meadowbank, scandita dalla routine scolastica e dall'imminente pensione della preside, è infranta dalla morte di una giovane insegnante, pugnalata al petto da un giavellotto. L'inesperto ispettore Kelsey, che si occupa delle indagini non riesce a venire a capo dell'omicidio e anche il governo vuole vederci chiaro inviando un agente segreto. Tutti i principali sospettati sembrano nascondere qualcosa e il quadro diventa più oscuro prima con l'omicidio dell'insegnante di francese, la signorina Blanche, poi con la sparizione di Shaista. Oltre alla fanciulla sono spariti anche i gioielli della corona di Ramat, preziose gemme introdotte nel paese mediante un sotterfugio. La brillante studentessa Julia, decide di contattare il detective Poirot, che in passato ha aiutato in maniera brillante un amico della sua famiglia e gli racconta tutta la storia e le conclusioni cui è arrivata. A Poirot è chiaro fin da subito che nell'istituto c'è un traditore, qualcuno che in cambio di soldi ha contribuito alla sparizione della principessa. In mezzo ai piccioni, come dice lo stesso Poirot, c'è un gatto. Tutte le insegnanti sembrano nascondere dei segreti e oltre agli omicidi e alla sparizione della principessa, su tutto il collegio aleggia anche l'ombra dei servizi segreti britannici. Poirot riuscirà a scoprire cosa è successo alla principessa, smaschererà colei che falsamente ha preso il suo posto e verrà a capo dell'intricata matassa di omicidi, dettato ognuno da interessi diversi. Nel finale il detective riconsegnerà le gemme al suo legittimo proprietario e metterà dietro le sbarre più di un'assassina, restituendo a Meadowbank la pace da tempo persa.

