RAZ DEGAN/ Paola Barale chiude ad un ritorno di fiamma col vincitore dell'Isola dei Famosi (Amici 2017 serale)

Maria De Filippi e Raz Degan ad Amici Serale 2017

RAZ DEGAN, L’ATTORE NEI PANNI DI GIUDICE: DAL REALITY AL TALENT (AMICI SERALE 2017) – Ritorna questa sera sulle frequenze di Canale 5 l’appuntamento con la fase serale del talent Amici condotto da Maria De Filippi. Si tratta della quinta e molto attesa puntata in quanto non è soltanto la prima del dopo addio di Morgan ma anche quella in cui sarà presente nella duplice veste di ospite e giudice, l’attore israeliano Raz Degan. L’ex compagno di Paola Barale è reduce dalla clamorosa vittoria nell’ultima edizione del reality di Canale 5, l’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi. Un successo netto di cui ha parlato lo scorso sabato durante la partecipazione al programma Verissimo, rimarcando il grande contributo che ha saputo dargli proprio Paola Barale. L’attore ha speso parole al miele nei confronti della conduttrice e showgirl tant’è che molti stanno ipotizzando un ritorno di fiamma tra i due. Per il momento si tratta semplicemente di illazioni che però non sembrano trovare conferma nelle ultime dichiarazioni rese da Paola Barale, con le quali ha scartato in via definitiva questa possibilità.

RAZ DEGAN, L’ATTORE NEI PANNI DI GIUDICE: LA BARALE CHIUDE AD UN RITORNO DI FIAMMA (AMICI SERALE 2017) – In questi giorni l’ex coppia composta dall’attore israeliano Raz Degan e dalla conduttrice italiana Paola Barale, è stata sulla bocca di tutti. Dopo la vittoria che lui ha colto nella dodicesima edizione del reality l’Isola dei famosi ed in ragione del supporto raccolto nel corso dell’avventura mediatica da parte della stessa Barale, molte riviste e portali web che si occupano di gossip hanno parlato di un possibile futuro insieme informando di un presunto viaggio che i due si sarebbero voluti regalare. Tuttavia questa visione non sembra collimare con quanto evidenziato da Paola Barale nel corso della puntata odierna del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Infatti, stando alle anticipazioni sulle registrazioni della puntata del programma, sembra che la Barale abbia chiuso definitivamente le porte ad un possibile ritorno di fiamma parlando di rapporto ormai andato oltre. Infine, sembra che in un fuori onda una donna del pubblico si sia rivolto alla Barale per sottolineare come fosse stata fortunata ad aver avuto un uomo come Raz. La showgirl ha replicato: “Solo perché non lo conosce bene”.

