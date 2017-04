ROLLERBALL/ Su Rete 4 il film con Jean Reno e Chris Klein

Il film è in onda su Rete 4 in seconda serata

ROLLERBALL, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Rollerball è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 23.15. Una pellicola ad alto tasso di adrenalina realizzata nel 2002 per la regia di Norman Jewinson ed è stata tratta dall'omonimo cult del 1975. I principali protagonisti sono interpretati da Jean Reno, nel ruolo dello spietato capo della mafia russa Alexi Petrovich, Chris Klein nella parte di Jonathan Cross e Rebecca Romijin, che presta il volto alla bellissima Aurora. Il film è ambientato nella Russia del 2005 (a differenza della pellicola originaria che si svolgeva nel 2018) e ci presenta da subito un contesto cupo ed inquietante. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ROLLERBALL, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - Il mondo è interamente governato dalla mafia russa, al cui comando si trova Alexi Petrovich, inventore del Rollerball, un gioco di massa duro e violento in cui due squadre di giocatori si sfidano senza esclusione di colpi all'interno di una pista circolare con l'obiettivo di posizionare in un tubo una pallina di ferro. Per attirare pubblico, sponsor e ingenti somme di denaro, lo spregiudicato Petrovich trucca sistematicamente gli incontri, facendo in modo che un giocatore venga ferito in modo solo apparentemente casuale. Nessuno ha il coraggio di mettersi contro l'organizzazione criminale capeggiata da Alexi, con l'eccezione di Jonathan Cross e Marcus Ridley, due ragazzi che amano il Rollerball ma non vogliono sottostare alle losche regole di Petrovich. Jonathan, con l'aiuto di Aurora, una ragazza ribelle che si innamora di lui, decide di attaccare insieme a Marcus un gruppo di mafiosi entrati in città, uccidendoli tutti e diventando ben presto una minaccia per l'intera organizzazione. I due amici, ormai divenuti eroi in lotta contro la mafia, riescono a sfuggire a diversi tentativi di omicidio e provano a lasciare la Russia a bordo di una moto rubata, senza riuscire nell'intento a causa di una imboscata tesa dagli uomini di Alexi che riescono ad uccidere Marcus. Colpito nel profondo dalla morte dell'amico, Jonathan accetta di combattere a Mosca in un Rollerball e ritrova in città la sua amata Aurora, che era stata rapita dai complici di Petrovich. La gara parte molto male per Jonathan che si ritrova gravemente ferito e in evidente difficoltà, riuscendo però ben presto a ribaltare il combattimento a suo favore. Contando sull'aiuto dei compagni, Jonathan riesce a sconfiggere tutti i suoi avversari e ad impossessarsi della sfera di acciaio con la quale ferisce gravemente Alexi per poi ucciderlo a colpi di candelabro. Le difficoltà però non sono ancora finite, Sanjay dichiara di essere l'erede di Alexi e tenta di assassinare Jonathan, che riesce ad ucciderlo a colpi di fucile annientando in questo modo i capi mafiosi di prima e seconda generazione. Nel frattempo anche il pubblico all'interno dell'arena prende coscienza di dover intervenire ribellandosi a ciò che resta della banda di Alexi ed uccide tutti i membri della gang. Il lieto fine arriva così ad allietare il finale di questo film, caratterizzato da alte dosi di emozioni violente, Jonathan e la bella Aurora dopo aver sconfitto il male possono finalmente amarsi alla luce del sole e godersi una vita all'insegna della pace e dell'armonia.

