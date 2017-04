ROSAMUNDE PILCHER: LE BIANCHE DUNE DELLA CORNOVAGLIA/ Su La5 il film con Christiane Horbiger

Il film è in onda su La5 in prima serata

ROSAMUNDE PILCHER: LE BIANCHE DUNE DELLA CORNOVAGLIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Rosamunde Pilcher: le bianche dune della cornovaglia è il film in onda su La5 oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale in lignua tedesca Karussell des Lebens ed è stata realizzata nel 1994. La pellicola è stata diretta da Rolf Von Sydow ed interpretata da Christiane Horbiger e Barbara Wussow, che hanno vestito i panni di alcuni dei personaggi principali della storia. Il film è stato interamente ispirato al romanzo omonimo scritto da Rosamunde Pilcher. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROSAMUNDE PILCHER: LE BIANCHE DUNE DELLA CORNOVAGLIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - La protagonista della storia è Prue Shackleton. La donna da tempo riceve le attenzione di Nigel, un ricco uomo d'affari che potrebbe assicurarle una vita felice ed agiata non solo economicamente ma anche a livello affettivo. Prue è molto indecisa e non sa che decisione prendere. Improvvisamente sarà costretta a recarsi in Cornovaglia per assistere sua zia Phoebe, la donna, ha infatti subito un incidete durante il quale si è procurata un braccio rotto. Prue ne approfitterà per prendersi una pausa di riflessione. Nel corso del tragitto in treno che la porterà a casa della zia, Prue conoscerà Charlotte, un bellissima bambina figlia di un'amica di Phoebe che sta rientrando a casa dal collegio in cui la sua famiglia ha deciso di iscriverla. La famiglia di Charlotte è poco presente e la bimba si sta recando dalla nonna per trascorrere con lei le vacanze. Arrivata a Penmarron, il paese in cui risiede sua zia, Prue conosce Daniel Cassanes, un'affascinante pittore di successo. La ragazza s'innamorerà subito di Daniel anche grazie alla comune passione per la pittura che li lega. Il giovane sembra ricambiare le attenzione di Prue. Di lì a poco Daniel scoprirà di essere il padre della piccola Charlotte. Il ragazzo infatti, circa 11 anni prima, ebbe una storia con la madre della bimba. Ma Daniel decide di non interferire nella vita di Charlotte. Poco dopo Annabelle, la madre di Charlotte, abbandona suo marito e parte alla volta dell'Africa con il suo amante. Il marito di Annabelle, sapendo di non essere il padre legittimo di Charlotte non intende prendersi cura della pellicola. La bambina viene quindi affidata alla nonna materna. Purtroppo anche Daniel, suo padre legittimo, decide di partire, abbandonando la piccola al suo destino. Nel finale però Daniel tornerà sui suoi passi decidendo di vivere a Penmarron assieme a Prue ed a sua figlia Charlotte che nel frattempo si è profondamente affezionata ad entrambi.

