Riccardo Marcuzzo/ Nuove sfide in arrivo per il cantante (Amici 2017, serale)

Amici serale 2017, squadra blu

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEI BLU: PRONTO A VOLTARE PAGINA DOPO LE POLEMICHE? (AMICI 2017 SERALE) - La scalata al successo di Riccardo Marcuzzo riparte stasera nel serale di Amici 2017, dove il cantante avrà la possibilità di sfidare gli altri allievi della scuola alla ricerca di quella che potrebbe essere la vittoria più grande della sua vita. Riccardo, in vista dell'appuntamento di oggi, ha passato l'ultima settimana ad allenarsi in compagnia della sua coach Elisa, che ha supportato la sua crescita professionale seguendo i suoi progressi musicali giorno dopo giorno. La Coach della squadra blu, in particolare, ha cercato di indirizzare al meglio il suo allievo sulle note di "Mi fido di te", uno dei brani sui quali Riccardo potrebbe esibirsi già nella prima parte della serata di oggi. Dopo il piccolo battibecco con Ambra Angiolini, presenza fissa in questa edizione del talent, Riccardo Marcuzzo riuscirà a mettere in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti da Elisa nel corso dell'ultima settimana di prove? Appuntamento a stasera, con il quinto serale del talent e tutte le novità previste per la serata.

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEI BLU: AL VIA LA NUOVA SFIDA DEL SERALE 8AMICI 2017 SERALE) - Andrà in onda oggi la quinta puntata del serale di Amici 2017, che porterà Riccardo Marcuzzo al centro del palco per una sfida che si preannuncia già ricca di colpi di scena. Il cantante, che nell'ultima puntata è stato il protagonista di una piccola polemica nata da un giudizio di Ambra Angiolini, nel corso dell'appuntamento di oggi avrà una prima conferma sfidando un componente della squadra bianca, Mike Bird, sul quale avrà la meglio mettendo a frutto tutti i preziosi insegnamenti di Elisa Toffoli. Il percorso di Riccardo Marcuzzo, però, non sarà tutto in discesa, considerando che nel corso della serata ci saranno per lui nuove sfide molto complicate che potrebbero segnare, ancora una volta, il suo percorso nella scuola di Amici 2017. Ricordiamo che nel serale in onda sabato scorso, l'allievo ha vissuto un brutto quarto d'ora quando, in sfida con Oliviero, si è ritrovato sulla panchina riservata ai possibili eliminati. riuscirà ad avere la meglio nella puntata di stasera?

