SEBASTIAN MELO TAVEIRA/ Duetto con Ozark Henry (Amici 16, 22 aprile 2017)

Il ballerino Sebastian

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEI BIANCHI: DUETTO CON OZARK HENRY (AMICI, 22 APRILE) - Questa sera, sabato 22 aprile, va in onda in prima serata la quinta puntata della fase serale di Amici 16, il format televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. Ritorna dunque la lunga sfida tra la squadra dei Bianchi ora guidata da Emma Marrone e la squadra dei Blu guidati da Elisa. Tra gli allievi che si stanno maggiormente mettendo in luce raccogliendo grande consenso nel pubblico c’è senza dubbio il ballerino della squadra di Bianchi, Sebastian Melo Taveira. Nel corso della settimana il giovane nato a Vigevano in provincia di Pavia, ha avuto modo di fare la conoscenza con il nuovo coach Emma Marrone e soprattutto è stato informato di una prova che lo vedrà protagonista questa sera contro il ballerino dei Blu, Cosimo. Nello specifico, Sebastian Melo Taveira in questa quinta puntata di Amici duetterà con il noto cantante belga Ozark Henry che in Italia è stato apprezzato nel 2013 per la hit I’m Your Sacrifice e nel 2014 per il brano realizzato con Elisa sulle note di We Are Incurable Romantics.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEI BIANCHI: SI SALVA ALLO SPAREGGIO AI DANNI DI OLIVIERO (AMICI, 22 APRILE) - Nella quarta puntata serale di Amici trasmessa sabato 15 aprile, il ballerino della squadra dei Bianchi guidata in quella occasione da Morgan, Sebastian Melo Taveira è stato suo malgrado protagonista di un difficile spareggio finale che lo ha visto opposto al compagno di squadra Oliviero Bifulco. Ma andiamo con ordine. Nella prima manche ha fronteggiato Andrea Muller nella comparata con il celebre trio musicale italiano de Il Volo. Il duetto è avvenuto su alcuni pezzi di successo dei tre cantanti italiani, conosciuti praticamente in tutto il mondo. La sfida, secondo la valutazione dei giudici, ha visto la vittoria da parte di Andreas Muller. Nella seconda manche ha quindi sfidato la cantante Federica Carta nella prova secretata, con una coreografia incentrata sulle note de Lo schiaccianoci e che lo ha visto duettare con la ballerina del teatro di Roma, Susanna Salvi. Infine, si è ritrovato allo spareggio con Oliviero Bifulco riuscendo a salvarsi grazie ad una coreografia incentrata sulle note Bird set free di Sia.

