SELVAGGIA LUCARELLI/ Come finirà con Alba Parietti? (Ballando con le stelle 2017)

Selvaggia Lucarelli giudice di Ballando con le Stelle 2017

SELVAGGIA LUCARELLI, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 22 APRILE 2017) - Selvaggia Lucarelli sarà ancora una delle protagoniste assolute nel corso della puntata di questa sera, sabato 22 aprile, di Ballando con le stelle, dove ci sarà anche come ospite Morgan, che dopo aver lasciato Amici (la concorrenza) è pronto ad entrare a far parte del cast della semifinale del talent di Rai Uno, come ufficializzato dal sito del programma e spoilerato qualche ora prima da un tweet 'selvaggio' della stessa Lucarelli, la quale aveva svelato in anteprima la possibilità di vedere Morgan sbarcare al talenti dei 'babbioni', termine utilizzato in aperta polemica contro Amici, che aveva parlato di sconfitta indolore due settimane fa, poiché il talent di Canale 5 aveva comunque stravinto nel target under 35, quello cioè più attivo a livello commerciale, scatenando da subito l'ira, tra virgolette, della Lucarelli, che ha voluto lanciare una prima frecciatina a Betti Soldati, l'ufficio stampa, tra gli altri di Maria De Filippi.

SELVAGGIA LUCARELLI, LO SCONTRO CON ALBA PARIETTI (BALLANDO CON LE STELLE, 22 APRILE 2017) - Nelle prime puntate di Ballando con le stelle, che ormai volge al termine visto che questa sera, sabato 22, è già tempo di semifinale, Selvaggia Lucarelli ha avuto come bersaglio preferito Alba Parietti. Le due si sono pizzicate in più di un'occasione sia in studio, che sui social, dove spesso la blogger ha ironizzato sui post auto-celebrativi della Parietti sulla propria pagina ufficiale Facebook, in riferimento ai picchi di share che il programma di Rai Uno avrebbe in occasione delle sue esibizioni. Le due non si sono mai 'prese', diciamo così. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda sabato scorso, Selvaggia Lucarelli ha avuto uno scontro con Caroline Smith e di conseguenza con Giuliana De Sio, per via del tesoretto che il giudice ha assegnato all'attrice, consentendole così la permanenza nel reality e l'approdo fino alla semifinale, dove in pochi, ad inizio programma, avevano pensato che potesse arrivare, considerata la presenza di tanti altri 'ballerini' ritenuti migliori dal punto di vista tecnico. Una discussione che è tornata di stretta attualità al momento dell'ultima eliminazione della serata, che ha avuto per protagonista Martin Castrogiovanni, eliminato dopo aver perso allo spareggio contro Antonio Palmese e Simone Montedoro (il capitano della serie tv Don Matteo). Sempre Selvaggia Lucarelli, in precedenza, aveva avuto da ridire ulteriormente sulla giuria, sempre in merito ai voti assegnati all'esibizione di Giuliana De Sio durante il ripescaggio, scatenando la replica stizzita dell'attrice, che ha sottolineato come fosse ingiusto esprimere tali considerazioni mentre il televoto era ancora in corso, poiché le considerazioni di Selvaggia avrebbero potuto influenzare in un modo o nell'altro i giudizi delle persone da casa. Alla fine però tutto è andato per il meglio per Giuliana, che è riuscita a passare e non solo, anche a qualificarsi per la semifinale.

SELVAGGIA LUCARELLI, COME ANDRA' QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 22 APRILE 2017) - Cosa aspettarci da Selvaggia Lucarelli durante la semifinale di questa sera, sabato 22 aprile di Ballando con le stelle? Di tutto e di più. Se da un lato infatti appare certo il destino segnato di Antonio Palmese, la Lucarelli si scaglierà molto probabilmente ancora una volta con Alba Parietti, che è riuscita ad approdare fino alla penultima puntata del talent del sabato sera di Rai Uno contro ogni pronostico (la stessa Lucarelli non pensava che la Parietti potesse arrivare fino ad un passo dalla finalissima di quest'anno). Inoltre si attendono scintille in studio per via della presenza di Morgan, ospite speciale della puntata.

