SHADY FATIN CHERKAOUI/ Piccolo ‘incidente’ in sala prove con Emma (Amici 16, 22 aprile 2017)

Shady Fatin Cherkaoui

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEI BIANCHI: PICCOLO ‘INCIDENTE’ IN SALA PROVE (AMICI, 22 APRILE) - Ritorna nella prima serata di Canale 5 il consueto appuntamento settimanale con la fase serale del talent Amici 2017, ideato e condotto da Maria De Filippi. Si tratta della quinta puntata di questa fase, con la squadra dei Bianchi e quella dei Blu che ripartono da una situazione di grande equilibrio con due eliminati per parte. Tra gli allievi ancora in gara c’è la promettente cantante Shady Fatin Cherkaoui che è stata insieme al ballerino Sebastian e all’altro cantante Mike Bird, principale fautrice del cosiddetto ‘ammutinamento’ che ha portato all’addio di Morgan con Emma Marrone che ha preso il suo posto. In attesa di vedere quale sono stati gli effetti del cambiamento della direzione artista per Shady Fatin Cherkaoui, vi segnaliamo un piccolo ‘incidente’ in sala prova che ha visto protagonista proprio Emma e Shady. Nello specifico Emma ha avuto delle noie con il computer che sono state prontamente risolte dalla stessa Shady.

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEI BIANCHI: UNA PUNTATA SOTTO TONO (AMICI, 22 APRILE) - Nella quarta puntata della trasmissione Amici, mandata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 15 aprile la cantante della squadra dei Bianchi, Shady Fatin Cherkaoui, alla sua ultima puntata sotto la guida di Morgan, è apparsa alquanto sotto tono. In particolare, la promettente cantante è stata puntualmente battuta in ogni singola situazione in cui si è vista costretta a calcare il palco per esibirsi. La sua serata no ha avuto inizio nella prima manche con il duello con la forte cantante dei Blu, Federica Carta. Una sfida in cui la cantante nata a Milano è uscita sconfitta nell’omaggio alla musica tradizione napoletana voluto dal giudice Daniele Liotti. Shady ha cantato Anema e core. Quindi ha battagliato con Cosimo Barra nella prova secretata interpretando lo storico successo dei Bee Gees, Staying Live. Infine, ha avuto la peggio nella prova comparata con James Blunt nei confronti di Federica Carta.

© Riproduzione Riservata.