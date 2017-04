SHINING/ Su Iris il film con Jack Nicholson e Shelley Duvall

Il film è in onda su Iris in prima serata

SHINING, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Shining è il film in onda su Iris ogi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 20.55. Una pellicola di genere thirller del 1980 diretta dal regista statunitense Stanley Kubrick. La storia è totalmente ispirata al romanzo omonimo di Stephen King. Il cast attoriale è composto da Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson e Philip Stone. Il film Shining è diventato un vero è proprio cult del genere horror internazionale tanto da essere considerato il secondo miglior film horror dopo l'Esorcista. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SHINING, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - Il protagonista del film è Jack Torrance, un ex professore che dopo aver perso il suo lavoro decide di accettare un nuovo impiego come custode di un albergo isolato e situato tra le montagne del Colorado, l'Overlook Hotel. Il direttore Stuart Ullman spiega a Jack le caratteristiche dell'impiego che richiederà una grande forza d'adattamento per via dell'isolamento lungo cinque mesi a cui l'uomo andrà in contro. Circa dieci anni prima, il vecchio custode cadde in un profondo esaurimento nervoso e sterminò la sua intera famiglia con un'ascia per poi suicidarsi. Jack non sembra essere spaventato dalla storia affermando di essere in cerca di tranquillità per dar vita ad un suo romanzo. Dopo aver accettato l'incarico quindi Jack si trasferisce all'Overlook assieme alla sua famiglia, il figlio Danny possiede dei poteri soprannaturali così come il cuoco dell'albergo, Dick Hallorann. Il potere in questione prende il nome di luccincanza ovvero la capacità di prevedere il futuro, conoscere eventi passati e comunicare per via telepatica. Dick comunica a Danny che a causa dei terribili fatti avvenuti nell'albergo dieci anni prima potrebbe avere visioni tragiche e spaventose. Lo avvisa inoltre, di non entrare nella camera 237. Tony, l'amico immaginario di Danny, non è felice del nuovo lavoro di Jack. Dopo le prime settimane di permanenza la situazione precipita. Jack diventa irrequieto per via dell'assenza di ispirazione ed inizia a fare incubi notturni spaventosi dove trucida a morte la propria famiglia. Nel frattempo Danny continua ad avere terribili visioni circa i tragici eventi passati accaduti all'Hotel ed è sempre più spaventato.

