SHREK 2/ Su Italia 1 il secondo capitolo della saga del cartone animato

Il film è in onda su Italia 1 in prima serata

SHERK 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Shrek 2 è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione prodotta del 2004 che rappresenta il seguito del film Shrek pubblicato nel 2001 e prodotto sempre dalla Dream Works Pictures. Il film Shrek 2 è stato proiettato durante la 57° edizione del Festival di Cannes, per la realizzazione delle scene animate che compongono il film sono state utilizzate quasi 1000 workstation. Il film è stato dedicato per intero a William Steig, l'autore del romanzo dal cui è stato tratto il film, morto durante la realizzazione della pellicola. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SHERK 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - Madrina è una perfida regina che ha convinto i genitori di Fiona a rinchiuderla in un castello fin da quando era bambina con il solo scopo di rubare loro il regno ed impadronirsene assieme a suo figlio Azzurro. Quest'ultimo cerca di salvare Fiona per trasformarla in un umana e liberarla dalla sua prigionia. Ma raggiunto il castello, il Principe Azzurro scopre che Fiona è in viaggio di nozze. Shrek e Fiona sono infatti partiti per la loro luna di miele e di ritorno dal viaggio la nuova coppia di sposi, assieme a Ciuchino, partiranno alla volta del regno di Molto Molto Lontano. Arrivati al castello, i genitori di Fiona appariranno alquanto contrariati e delusi alla vista di Shrek. Il marito prescelto per la loro figlia era infatti il Principe Azzurro. Tra Shrek ed il padre di Fiona nasce un duro diverbio che ferisce profondamente Fiona. Nel frattempo, Madrina cerca di convincere il re Harold, padre di Fiona, ad uccidere Shrek. Il re decide dunque di assoldare il gatto con gli stivali per eliminare il nuovo sposo di sua figlia. Ma l'incontro tra il gatto e Shrek diventa tutt'altro che minaccioso per l'orco. I due, al contrario dei piani di re Harold e Madrina, diventano amici. Così Shrek, il gatto con gli stivali e Ciuchino decidono di rivolgersi a Madrina per ottenere una pozione che renda Fiona serena. Shrek ruberà dal laboratorio della Fata la pozione Per sempre felici e contenti che trasforma in umani entrambi gli amati solo se i due si scambieranno il bacio del vero amore entro la mezzanotte. Madrina scoprirà il furto ma non riuscirà a fermare i tre. Shrek beve la pozione e Fiona torna ad essere la splendida fanciulla che era un tempo. Azzurro rientra al castello e finge di essere Shrek trasformato grazie alla pozione. L'orco dopo aver visto Fiona ed il Principe Azzurro crederà che la sua amata ama Azzurro e deciderà di farsi da parte.

