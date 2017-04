SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI/ La coppia rientra in gara e va in semifinale (Ballando con le stelle)

Simone Montedoro e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2017

SIMONE MONTEDORO-ALESSANDRA TRIPOLI, LA COPPIA RIPESCATA (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - E' durata appena una settimana l'uscita di Simone Montedoro e Alessandra Tripoli da Ballando con le stelle 2017. Nella puntata dell'8 aprile, i due hanno perso al televoto con Palmese e Samantha Togni ma il 15 aprile è stata data alla possibilità ai due di tentare il tutto per tutto per rientrare in gioco ed accedere alla semifinale. Dopo il Gopak in cui la coppia è apparsa molto credibile ed ha divertito il pubblico è stata la volta di un focoso tango sulle note di Roxanne che ha convinto i giudici, i quali hanno fatto i complimenti a Montedoro sia per il ballo ma anche per l'intro recitato. L'attore ha sconfitto Cristopher Leoni e Ekaterina Vaganova e poi ha affrontato uno spareggio con Martin Castrogiovanni e con lo stesso Palmese. Stavolta, Montedoro ha avuto la meglio ed è "volato" di diritto nella semifinale del programma sul ballo condotto da Milly Carlucci.

SIMONE MONTEDORO-ALESSANDRA TRIPOLI, IL PARERE DEI COMPAGNI DI AVVENTURA (BALLANDO CON LE STELLE, 2017) - Simone Montedoro ed Alessandra Tripoli non sono amati solo dal pubblico di Ballando con le stelle ma anche dai loro compagni di avventura. Infatti, l'eminazione dell'8 aprile aveva spiazzato tutti e sia i ballerini che i vip hanno detto la loro su questa clamorosa uscita di scena. Raimondo Todaro aveva detto che non sarebbe stata una finale senza Montedoro e la Tripoli e gli aveva fatto eco anche Sara Di Vaira, incredula. Maykel Fonts aveva lodato le abilità della coppia e molti non avevano capito l'ostilità dimostrata dalla giuria. A detta di Alessandra Tripoli, i giudici hanno cercato di spronare Montedoro a dare di più e dimostrare le sue abilità. Stando a quanto accaduto il 15 aprile, sembra proprio che l'attore ci sia riuscito e ora lo vedremo impegnato nella semifinale.

SIMONE MONTEDORO-ALESSANDRA TRIPOLI, ALCHIMIA E DIVERTIMENTO (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Sicuramente, Alessandra Tripoli e Simone Montedoro sono una delle coppie più amate di questa edizione di Ballando con le stelle. I due sono apparsi, fin dalle prime puntate, affiatatissimi e hanno colpito per la loro simpatia ma anche per la grande abilità nel ballo. Montedoro, inoltre, può contare sui milioni di fans di Don Matteo che da sempre lo supportano e lo stanno aiutando ad andare avanti. L'attore ha saputo catturare tutti con la sua abilità nel ballo, non prendendosi mai troppo sul serio e dimostrandosi molto autoironico. Inoltre, non ha disdegnato qualche momento sensuale come quando, durante una sfida con Fabio Basile, l'attore si è tolto la maglia a metà dell'esibizione.

