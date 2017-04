STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amici di Maria e Shrek 2 (sabato, 22 aprile 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 22 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 22 aprile 2017, la programazione delle reti Mediaset punta forte su intrattenimento e cinema con il palese intento di strappare fette di pubblico alla Rai. Il piatto più gustoso del menu è naturalmente rappresentato da Amici, il talent show di Maria De Filippi che continua a macinare ascolti anche in questa stagione. L'animazione è invece di casa su Italia 1 con Shrek 2 mentre il thriller su Rete 4 con il film Eye Witness - Testimone involontario. Continuano sul resto dei canali le proposte dei film con il genere romantico su La5 e l'horro su Iris, l'intrattenimento viene invece trasmesso su Mediaset Extra con 101% Pucci e la comicità sempre con un film su Italia 2. Ma dopo questa breve sintesi, passimo al dettaglio della programmazione per la serata di Mediaset.

Proprio ad Amici si affida Canale 5, contando sulla forza di attrazione del programma verso la platea giovanile. Una forza esercitata anche grazie alle polemiche in atto, in particolare quella che ha fatto seguito all'allontanamento di Morgan. Su Italia 1 andrà invece in onda Shrek 2, film di animazione diretto nel 2004 da Andrew Adamson e Kelly Asbury. Il secondo atto della saga vede Shrek e Fiona, ormai sposi, di ritorno dal viaggio di nozze. Tornati a casa devono però affrontare il giudizio dei genitori di lei, ipotesi che li preoccupa non poco. Anche Rete 4 propone cinema, con Eye Witness - Testimone involontario, un thriller diretto nel 2015 da Fred Olen Ray, con Brigid Brannagh, Tim Abell, Ivan Sergei, e Leah Bateman tra i protagonisti. La trama vede al centro una madre e una figlia che, dopo aver deciso di fare rafting nel weekend sono costrette a difendersi da tre evasi. Film televisivo invece per La 5, che proporrà al suo pubblico è Le bianche dune della Cornovaglia, uno degli episodi di Rosamunde Pilcher, serie coprodotta da Germania e Gran Bretagna. Punta a sua volta sulla comicità Mediaset Extra, dove andrà in onda 101% Pucci, one man show che vede protagonista Andrea Baccan, ovvero Pucci. Di nuovo cinema per Iris, che proporrà Shining, un classico del brivido diretto nel 1980 dal grande Stanley Kubrik, con Jack Nicholson e Shelley Duvall in veste di protagonisti. La vicenda segue Jack Torrance, uno scrittore in crisi, che dopo aver accettato di lavorare in qualità di custode presso l'Overlook Hotel, una struttura posta sulle Montagne Rocciose, inizia ad essere ossessionato da ricorrenti incubi. Meno impegnativa la proposta di Italia 2, dove andrà in onda Sex Movie in 4D, un film commedia diretto da Sean Anders nel 2008, con un cast formato da Josh Zuckerman, James Marsden, Seth Green, e Dave Sheridan. La vicenda vede protagonista Ian Lafferty, un ragazzo di 18 anni terrorizzato dal dover andare al college senza avere mai fatto sesso e intenzionato quindi a porre rimedio alla lacuna. Per farlo, dovrà però sottoporsi ad un viaggio pieno di imprevisti. Ricorre poi alla fiction Top Crime, che proporrà un episodio di C.S.I. New York, uno degli spin-off di C.S.I.: Scena del crimine. In questo caso, a dare vita a complicate indagini è una squadra di poliziotti della Grande Mela, guidati da Mac Taylor, interpretato da Gary Sinise. Infine Boing, che proporrà un episodio di Lo straordinario mondo di Gumball, serie televisiva di animazione coprodotta tra Stati Uniti e Regno Unito, che vede protagonista un gatto blu di tredici anni.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Amici di Maria, talent show

Italia 1 ore 21.10 Shrek 2, film animazione

ora 22.55 Arrow 5, serie televisiva

Rete 4 ore 21.15 Eye Witness - Testimone involontario, film

ore 23.17 Rollerball, film azione

La 5 ore 21.10 Rosamunde Pilcher - Le bianche dune della Cornovaglia, film televisivo

Mediaset Extra ore 21.15 101% Pucci, programma di intrattenimento

Iris ore 20.59 Shining, film horror

Italia 2 ore 21.10 Sex Movie in 4D, film

Top Crime ore 21.10 C.S.I. New York, serie televisiva

Boing ore 21.50 Lo straordinario mondo di Gumball

© Riproduzione Riservata.