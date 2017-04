STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle e Ncis-Los Angeles (sabato, 22 aprile 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 22 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 22 aprile 2017, il palinsesto delle reti Rai, assicura una serie di programmi di genere diverso che permette di accontentare le preferenze di tutti i telespettatori. Oltre al varietà in onda sulle rete ammiraglia, ci sono i telefilm di genere poliziesco su Rai Due, i film di Rai 4, Rai Movie e Rai Premium, il programma dedicato al teatro sul canale Rai 5 e quello culturale in onda su Rai 3. E' probabile che il programma più seguito nella prima serata sarà "Ballando con le stelle", lo show dedicato al ballo condotto da Milly Carlucci in onda su Rai Uno. In seconda serata i canale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre propongono rispettivamente il magazine "Top tutto quanto fa tendenza", la rubrica sportiva "Calcio Champagne" condotta in studio da Marco Lollobrigida e il TG3 Nel Mondo con il notiziario di rete. Ma edesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Grande attesa per la semifinale dello show "Ballando con le stelle" in onda su Rai Uno. La brillante conduttrice Milly Carlucci introdurrà sulla pista da ballo le coppie rimaste ancora in gara che si contenderanno un posto nella serata finale. L'esibizione del "ballerino per una notte" porterà al tesoretto che la giuria presieduta da Carolyn Smith assegnerà alla coppia di ballerini più meritevole. Gli altri componenti della giuria sono come sempre Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Gradita come sempre sarà la presenza del noto giornalista Sandro Mayer e della psicologa e criminologa Roberta Bruzzone, entrambi nelle vesti di opinionisti. Nel corso della serata ci sarà la gara finale di "Ballando con te", il torneo riservato alla gente comune. Rai Due regala ai suoi telespettattori una puntata in prima visione della serie poliziesca NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans. Il primo telefilm in programma si intitola "La testa del serpente", con Chris O'Donnell, Daniela Ruah, Jonathan Adams e LL Cool J, il secondo è intitolato "Un brav'uomo" e avrà come protagonista l'attore statunitense Scott Bakula. Rai Tre regala agli appassionati di documenti e reportage una interessante puntata del programma "Ulisse-Il piacere della scoperta", condotto come di consueto dal giornalista e paleontologo Alberto Angela. In questa puntata si ripercorre l'epoca del tardo Medioevo, la nascita del monachesimo e le opere d'arte del periodo. Inoltre ci sar una rubrica dedicata alla nascita di un piccolo oggetto di uso comune, il bottone. Rai 4 trasmetterà un film di genere azione intitolato "Killer Elite", di Gary McKendry. Gli interpreti principali sono Rober De Niro, Yvonne Strahovski e Jason Statham. La trama è ambientata nel Regno Unito e racconta di un pericoloso complotto internazionale. Rai 5 dedica la serata agli amanti del teatro con la messa in onda di "Oleanna" un dramma di David Manet interpretato da Luca Barbareschi. Un professore è accusato ingiustamente di stupro e vedrà la sua vita completamente distrutta. Su Rai Movie è in programmazione il film di guerra "Patton, generale d'acciaio", per la regia di Franklin J. Schaffner, con George C. Scott, Carey Loftin e Karl Malden. La trama racconta la biografia del generale statunitense George S. Patton e la sua rivalità con il generale inglese Montgomery ai tempi del secondo conflitto mondiale. Rai Premium ripropone il film drammatico di Marco Pontecorvo intitolato "L'oro di Scampia", con Anna Foglietta, Gianluca Di Gennaro e Giuseppe Fiorello. La storia si ispira al romanzo omonimo scritto da Gianni Maddaloni.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 20.35 Ballando con le stelle, show

Rai Due ore 21.05 NCIS-Los Angeles, telefilm poliziesco

Rai Tre ore 21.10 Ulisse-Il piacere della scoperta, reportage

Rai 4 ore 21.15 Killer Elite, film genere azione

Rai 5 ore 21.15 Teatro-Oleanna, dramma teatrale

Rai Movie ore 21.20 Patton, generale d'acciaio, film guerra

Rai Premium ore 21.20 L'oro di Scampia, film genere drammatico

© Riproduzione Riservata.