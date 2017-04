STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: APB-a tutte le unità e NCIS (sabato, 22 aprile 2017)

Stasera in tv Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 22 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 22 aprile 2017, la programmazione della piattaforma satellitare di Sky è davvero ricca di proposte tra intrattenimento, serie tv e reality di ottima qualità. Non mancheranno pellicole cinematografiche di generi diversi che saranno trasmessi sui canali dedicati al cinema come X-Men giorni di un futuro passato film d'azione e fantascientifico su Sky Cinema Hits, Qualcosa è cambiato, film dal genere drammatico su Sky Cinema Passion e Bankok Dangeourus-il codice dell'assasino, film d'azione su Sky Cinema Max. Ma dopo questa breve introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Partiamo con il canale Fox che alle 21.00 proporrà un episodio di APB-a tutte le unità che racconta la storia di Gideon Reeves, un miliardario che chiederà l'intervento del tredicesimo distretto di polizia di Chicago per indagare sulla morte del suo amico durante una rapina. Su Fox Crime appuntamento con due nuovi episodi di NCIS Los Angeles incentrati sulla figura di Callen e di Sam. Su Sky Atlantic gusteremo invece due nuovi episodi di In treatment. Su Fox Life andrà in onda l'episodio 11 della stagione di Chirurgia Estrema dal titolo Bambini accompagnati. Su Sky Uno è tempo di fiori d'arancio con due nuove puntate della seconda stagione di Matrimonio a prima svista Italia. Per gli appassionati di film, invece, i canali dedicati al cinema non deluderanno le aspettative. Sky Cinema Uno punterà su In treatment. Cinema Hits propone invece il film X men-giorni di un futuro passato realizzato nel 2014. I

n un futuro prossimo il mondo sarà invaso da robot il cui obiettivo sarà quello di sterminare i mutanti. Un gruppo di ribelli riuscirà a tornare in dietro nel tempo per avvertire i mutanti dell'imminente e futura minaccia distruttiva. Su Sky Cinema Family verrà proposto un film adatto a tutta la famiglia, La marcia dei pinguini - Il richiamo è infatti un simpatico film documentario incentrato sulla vita ed i comportamenti del pinguino imperatore. Nella versione italiana la voce narrante è stata affidata a Fiorello. Sky Cinema Passion manderà in onda il film Qualcosa è cambiato. Melvin è uno scrittore che per via del suo terribile carattere e di un disturbo di cui soffre vive un'esistenza isolata e desolante. Qualcosa cambierà quando il suo vicino di casa subirà una tremenda aggressione. Su Sky Max andrà in onda Bankok Dangeourus - Il codice dell'assasino. Joe è un abile assassino. La sua prossima missione di terrà a Bankok dove dovrà eliminare 4 persone su ordine di Surat, lo spietato capo di una cosca thailandese.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA SKY NEL DETTAGLIO:

Fox ore 21.00 APB-a tutte le unità, Stagione 1, serie tv

Fox Crime ore 21.00 NCIS, serie tv poliziesca

Sky Atlantic ore 21.15 In treatment, serie tv drama

Fox Life ore 21.00 Chirurgia estrema, reality show

Sky Uno ore 21.15 Matrimonio a prima vista Italia, reality show

Sky Cinema 1 ore In treatment, serie tv drama

Sky Cinema Hits ore 21.15 X-Men giorni di un futuro passato, film fantasy

Sky Cinema Family ore 21.00 La marcia dei pinguini-Il richiamo, film documentario

Sky Cinema Passion ore 21.00 Qualcosa è cambiato, film drammatico

Sky Cinema Max ore 21.00 Bankok Dangeourus-il codice dell'assasino, film d'azione

