STEFANO DE MARTINO/ News: “nero e selvaggio”, la foto del ballerino fa impazzire le fans (22 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: “NERO E SELVAGGIO”, LA FOTO DEL BALLERINO DA IMPAZZIRE LE FANS (OGGI, 22 APRILE 2017) - Attraverso i social network Stefano De Martino si tiene in contatto costante con le sue numerose fans che non si perdono foto e video pubblicate dal ballerino. Oltre a danzare nel programma Amici di Maria De Filippi, di cui è anche conduttore del daytime, l’ex marito di Belen Rodriguez fa anche serate in giro per l’Italia e usa i suoi profili social per promuovere dei brand. Quasi sempre si tratta di marchi d’abbigliamento: una t-shirt o un pantalone indossato da De Martino viene infatti visto a oltre 940mila persone che lo seguono su Facebook ed è quindi normale che i brand vogliano “aggiudicarselo” come modello. Nelle scorse ore il ballerino ha prestato la sua immagine al marchio H.U.N.T, scritta che leggiamo a caratteri cubitali sulla maglietta che il napoletano indossa in una bella foto in bianco e nero. Lo scatto intitolato “black and wild” ha conquistato oltre 5600 like a dimostrazione a Stefano non serve essere mezzo nudo per far impazzire le fans. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

