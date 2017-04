SUPERGIRL 2/ Anticipazioni del 22 aprile 2017: Jeremiah è un agente della Cadmus?

Supergirl 2, in prima Tv assoluta su Italia 1

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Dalle 19:25 di oggi, sabato 22 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "Ritorno a casa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Mon-El (Chris Wood) e Kara (Melissa Benoist) stanno avendo il loro primo confronto romantico, quando vengono interrotti dall'arrivo di una creatura magica. Mr. Mxyzptlk (Peter Gadiot) crea immediatamente un'atmosfera romantica grazie ai suoi poteri, per poi inginocchiarsi di fronte a Kara e chiederle di sposarlo. La trasporta in seguito in un'altra dimensione, dove la circonda di ogni attenzione, fino a farle indossare il vestito perfetto per il matrimonio. Kara tuttavia continua a rimanere lucida, per quanto affascinata, e lo ferma. Più tardi, Winn (Jeremy Jordan) viene attaccato da alcuni alieni al locale, ma Lyra Strayd (Tamzin Merchant) accorre in suo aiuto. Dotata di un potere che seduce gli uomini, la donna riesce a conquistare Winn molto facilmente. Dopo aver realizzato che Mr. Mxyzptlk è un folletto della Quinta Dimensione, Kara rifiuta di ucciderlo come vorrebbe Mon-El. Alex (Chyler Leigh) invece confessa a Kara di avere delle difficoltà nel festeggiare il primo San Valentino con Maggie (Floriana Lima). La fidanzata le ha detto apertamente di odiare la festa, ma visti i tanti anni vissuti senza una relazione, Alex sperava di fare qualcosa di speciale. Il loro discorso viene interrotto dall'arrivo di Parassita, che semina il panico in una piazza di National City. Mon-El la raggiunge subito dopo per aiutarla, ma Mr. Mxyzptlk gli ruba la scena vestito da Superman. Dopo uno scontro con il Daxamyta, il folletto ricorda a Kara che se non accetterà di sposarlo ucciderà tutti i suoi cari. In seguito, Mon-El manifesta una forte gelosia a Kara, anche se non è disposto ad ammetterlo. Dopo aver parlato con Winn, decide alla fine di usare uno degli oggetti magici della DEO per togliere di mezzo il rivale. Intanto, Alex organizza la serata migliore per il suo San Valentino a Maggie, ma la fidanzata finisce per arrabbiarsi. Le rivela infine che quel giorno di festa le ricorda quanto è accaduto in passato, quando i suoi genitori hanno scoperto che è gay. Mentre Kara cerca un modo per far dire al folletto il suo nome al contrario, Mr Mxyzptlk sfida Mon-El a duello per aggiudicarsi la mano dell'aliena. Lo scontro vede inizialmente Mon-El come vincitore, grazie al potere dell'artefatto magico, ma il folletto riesce ad invertire le sorti. Mr Mxyzptlk intende ucciderlo, ma Kara lo interrompe e gli annuncia di volerlo sposare alla Fortezza della Solitudine. Mon-El cerca di opporsi, ma Kara gli chiede di andarsene perché reputa che siano troppo diversi per avere una relazione. Una volta alla Fortezza, rivela al folletto che non ha mai avuto intenzione di sposarlo. Lo costringe invece a dire il suo nome al contrario, attivando un'esplosione nella Fortezza che ucciderebbe entrambi, ma salverebbe gli altri abitanti.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 APRILE 2017, EPISODIO 14 "RITORNO A CASA " - La DEO riceve un allarme alieni quando un convoglio in partenza da Cadmus subisce un incidente. Kara e J'onn iniziano ad indagare sull'episodio e nel corso del caso, trovano Jeremiah incatenato. Lo scienziato rivela che la Cadmus ha creato una bomba di fusione sfruttando l'energia della sua visione termica. Chiede anche a J'onn di ripristinarlo al DEO, particolare che rende sospetto Mon-El e lo porta ad avere una lite con Kara. Il Daxamyta chiede infatti a Winn di sorvegliate Jeremiah, che di contro cerca di accedere alla banca dati del DEO. Kara lo ferma in seguito, ma rimane confusa di fronte alla scusa che Jeremiah le riferisce. J'onn realizzerà alla fine di non essere in grado di leggere nella mente di Jeremiah perché lavora per la Cadmus. Kara ed Alex si ritrova quindi a confrontarsi con il padre e Lillian, nel tentativo di salvare i passeggeri del treno dall'organizzazione.

