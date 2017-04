THE FLASH 3/ Anticipazioni del 22 aprile 2017: Barry è ferito, rischia di morire!

The Flash 3, in prima Tv assoluta su Italia 1

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nel preserale di oggi, sabato 22 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "La collera di Savitar". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: HR (Tom Cavanagh) organizza una festa nei Laboratori, mentre Wally (Keiynan Lonsdale) e Jesse (Violett Beane) decidono di informare Wells della loro relazione. Lo scienziato tuttavia è cupo ed irritato dalla presenza del doppleganger. La situazione peggiora quando la figlia gli annuncia di volersi trasferire su Terra-1 per rimanere al fianco di Wally. Poco dopo, Gypsy (Jessica Camacho) attacca il team sotto influenza di Grodd, ma Wells riesce a tramortirla. La Cacciatrice viene quindi rinchiusa nella cella ed al risveglio dimostra di non essere consapevole delle sue ultime azioni. Il team impiega pochi istanti prima di capire che Grodd ha manipolata la sua mente. Wells suggerisce di sfruttare i poteri di Cisco (Carlos Valdes) per anticipare la prossima azione di Grodd, grazie ad un potenziamento della sua attrezzatura. Per riuscire a contrastare il metaumano, Caitlin (Danielle Panabaker) propone di chiedere l'aiuto di Gypsy, che tuttavia si rifiuta di collaborare. Intanto, Wells chiede l'aiuto di Wally per potenziare l'attrezzatura di Cisco e ne approfitta per rivelargli di avere una malattia terminale. Per questo crede che Jesse dovrebbe rimanere al suo fianco per tutto il tempo che gli rimane. Una volta azionati i poteri di Cisco, Barry entra in contatto con Grodd, che prende il controllo della mente di Joe (Jesse L. Martin) e gli punta una pistola alla tempia. Prima che possa ucciderlo, Barry interviene per fermarlo, riuscendo a salvare la vita dell'amico. Intuisce tuttavia che si tratta solo un diversivo del Gorilla per distorglierli dal suo vero obbiettivo: il Generale McNally (Paul Jarrett). Dopo aver riflettuto sul da farsi, Wally decide di lasciare che Jesse ritorni sul suo pianeta e le rivela che cosa ha scoperto. La ragazza realizza tuttavia che Wells ha inventato la storia della malattia terminale solo per impedirle di rimanere su Terra-1. Dopo il confronto con la figlia, Wells sfrutta i ricordi di Joe per conoscere i piani di Grodd e scopre l'identità del suo bersaglio. Non appena Barry impedisce l'armamento delle testate nucleari, Grodd dà l'ordine ai suoi gorilla di attaccare Central City. Cisco decide di raggiungere il pianeta di Gypsy per chiedere nuovamente il suo aiuto. Nonostante il rifiuto della metaumana, riesce a fare leva sui suoi valori perché si unisca alla squadra. Lo scontro non ha inizio grazie all'intervento di Solovar, ma Barry gli chiede anche di risparmiare Grodd come ha fatto lui con il gorilla, in precedenza. Più tardi, prima di ritornare sul suo pianeta, Gypsy dà un bacio a Cisco, lasciandolo di stucco. Wells invece accetta che la figlia rimanga su Terra-1 e parte da solo. Quella sera, Barry organizza una cena romantica e chiede ad Iris di sposarlo, donandole l'anello che il nonno ha regalato alla moglie molti anni prima. Nello stesso momento, Wally viene attaccato da un altro velocista sconosciuto.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 APRILE 2017, EPISODIO 15 "LA COLLERA DI SAVITAR" - In seguito al sì di Iris, Barry annuncia agli amici il fidanzamento con la ragazza. In seguito allo scoppio di un incendio, Savitar riuscirà a bloccar Wally, ma si scopre che Barry non può vedere il metaumano. Julian, ritornato da Londra, decide di mettere di nuovo in contatto il team con Savitar, che a quel punto rivela di essere stato imprigionato. Il metaumano lascia inoltre intendere che il team Flash abbia distrutto la Pietra Filosofale, motivo per cui rubano il contenitore in possesso ai seguaci del metaumano. Nel frattempo, Wally chiede a Cisco di mostrargli il momento in cui Iris viene uccisa e scopre che in quel momento non aveva l'anello di fidanzamento. Mentre Iris manifesta la propria delusione nel vedere che l'intento di Barry fosse un altro, Caitlin confessa di aver trattenuto una parte della Pietra nella convinzione di poter eliminare i suoi poteri. Durante un'azione di Wally, Savitar riuscirà a ritornare su Terra-1, dove avrà uno scontro con Barry, che rischierà di morire.

