THE KOLORS/ Appena uscito il loro ultimo singolo (Amici 16, 22 aprile 2017)

I The Kolors

THE KOLORS, LA BAND OSPITE SU CANALE 5: APPENA USCITO IL LORO ULTIMO SINGOLO (AMICI, 22 APRILE) - Tra poche ore va in onda il quinto appuntamento della fase serale del talent Amici condotto sulle frequenze di Canale 5 da Maria De Filippi. Una puntata molto importante giacché le due squadre, i Bianchi ed i Blu, si trovano in una situazione di perfetto equilibrio con due eliminati per parte e che vedrà ospiti di serata la nota band dei The Kolors che proprio ad Amici ha mosso i primi passi verso il successo nel panorama musicale italiano. Tra l’altro questa sarà l’occasione giusta per ascoltare dal vivo il nuovo singolo di Stash e compagni, intitolato What Happened Last Night, uscito proprio nella giornata di ieri. Un brano che fa da apripista al nuovo album della band napoletana e che si preannuncia un grandissimo successo anche perché alla sua realizzazione hanno offerto la loro collaborazione grandi nome come il rapper di Atlanta Gucci Mane ed il duo di dj napoletani molto apprezzati all’estero Carlo Grieco e Peppe Folliero alias Daddy’s Groove.

THE KOLORS, LA BAND OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (AMICI, 22 APRILE) - I The Kolors è un gruppo musicale italiano che si è formato nella città di Napoli nell’anno 2010. È composto dal frontman e chitarrista Antonio Stash Fiordispino, dal batterista e percussionista Alex Fiordispino e da Daniele Mona che si occupa del sintetizzatore. Complessivamente hanno pubblicato due album. Sono riusciti subito a mettersi in mostra diventando la resident band di un noto locale milanese. Nel 2011 hanno pubblicato il loro primo singolo ed in questo periodo aprono alcuni concerti di artisti più conosciuti come Paolo Nutini, Gossip e Hurts. Non c’è dubbio che il successo e la notorietà arriva nel 2015 grazie alla partecipazione al talent Amici in onda su Canale 5. Una esperienza che li vedrà vincitori per quello che sarà l’inizio di una promettente carriera lanciata dal singolo Everytime che praticamente spopola. Nel novembre dello stesso nel corso di una puntata della trasmissione Che tempo che fa, viene presentato un altro singolo di successo, Out che peraltro è stato l’ultimo singolo prima di What Happened Last Night appena uscito.

