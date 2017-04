THOMAS BOCCHIMPANI/ Salvato dalla tregua voluta dai coach (Amici 16, 22 aprile 2017)

Thomas Bocchimpani

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEI BIANCHI: SALVATO DALLA TREGUA TRA ELISA E EMMA (AMICI, 22 APRILE) - Nella prima serata di Canale 5 c’è il quinto appuntamento della fase serale di Amici 2017, il format di successo ideato e condotto da Maria De Filippi. Una puntata piuttosto sui generis visto che è la prima del dopo addio di Morgan con il ritorno di Emma Marrone nelle vesti di coach per guidare gli allievi che compongono la squadra dei Bianchi. Stando alle anticipazioni che si leggono sul web, in questa puntata che è stata registrata a Pasqua, il giovane cantante dei Bianchi Thomas Bocchimpani sembra essere stato l’allievo a patire maggiormente questo cambiamento soprattutto nella metodologia di lavoro settimanale. Infatti, sembra che nello spareggio finale si sia ritrovato proprio Thomas Bocchimpani che peraltro era l’unico allievo rimasto al fianco di Morgan. Uno spareggio che avrebbe dovuto vedere lo scontro tra Thomas ed il ballerino dei blu Cosimo ma che tuttavia non è andato in scena per volere delle due coach Elisa ed Emma ovviamente con il benestare di Maria De Filippi che in ragione di quanto successo con Morgan, ha chiuso un occhio.

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEI BIANCHI: LE BELLE PAROLE DI AMBRA (AMICI, 22 APRILE) - Thomas Bocchimpani sembra essere il concorrente della squadra dei Bianchi che ha maggiormente patito il cambio alla guida della squadra con l’arrivo di Emma Marrone in luogo di Morgan. Non è un segreto che il frontman dei Bluvertigo stravedesse per il giovane cantante sedicenne proveniente dalla provincia di Vicenza. Belle parole nei confronti di Thomas Bocchimpani le ha voluti spendere anche l’attrice Ambra Angiolini che nel programma della De Filippi sta vestendo i panni della giudice. In una recente intervista l’ex conduttrice di Non è la Rai ha rimarcato: “In Thomas vedo un ragazzo magnifico che nonostante le difficoltà rimane in piedi. Le nuove generazioni sono straordinarie, crescono di settimana in settimana. I giovani hanno bisogno di essere ascoltati, non demoralizzati. La difficoltà dei talent è quella di proporre dei ragazzi in un mercato che è già saturo. Ai miei tempi bastava essere un po’ speciali: oggi bisogna essere unici”.

