UN AMORE EXTRALARGE/ Su La5 il film con Diana Amft e Sebastian Strobel

Il film è in onda su La5 in seconda serata

UN AMORE EXTRALARGE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 22 APRILE 2017: IL CAST - Un amore extralarge è il film in onda su La5 oggi, venerdì 22 aprile 2017 alle ore 23.05. Una commedia romantica in stile fantasy del 2012 girata tra l'Austria e la Germania che vede alla regia Holger Haase è stata prodotta appositamente per il mercato della televisione. Nel ruolo dei protagonisti principali figurano Diana Amft e Sebastian Strobel, mentre il resto del cast è composto dagli attori Julian Weigend, Michou Friesz, Sigrid Spork, Ludwig Kaschke, Wolfam Berger, Cornelius Obonya, Susanna Wiegand, Salka Weber e Valentin Schreyer. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN AMORE EXTRALARGE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 22 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia che nasce dopo diverse vicissitudini alquanto comiche ed esilaranti tra i due protagonisti principali Eva e Nick. Eva è una ragazza di 30 anni la quale lavora in una pasticceria del suo paese, molto ben voluta dai colleghi per i suoi modi gentili, vive ancora con i genitori e la sorella senza farsene alcun problema. Fin qui tutto sembrerebbe andare per il meglio, con un lavoro ed una vita per Eva piuttosto tranquilli, il problema è che la protagonista è obesa e pesa oltre i centocinquanta kg. La madre la assilla costantemente sulla sua condizione e le suggerisce di perdere peso per la sua salute, il padre accetta la figlia così com' è. Determinata a dimostrare alla madre di esser capace di raggiungere qualsiasi obiettivo, Eva partecipa ad un programma televisivo per perdere peso, dove i partecipanti sono allenati e seguiti da un personal trainer durante tutto il percorso. Eva così vince una giornata insieme al trainer Nick, il quale se in presenza delle telecamere si mostra gentile e premuroso, spente queste ultime, si rivela l'esatto opposto. Nick non perde mai occasione di offendere in maniera gratuita e inopportuna la dolce Eva durante questo suo percorso di cambiamento, arriva in più occasioni ad umiliarla pubblicamente, di fronte agli altri partecipanti al corso. Eva inizialmente non cede alle provocazioni, ma si lascerà abbattere pian piano fino a quando avendo rischiato l'ennesimo battibecco con Nick, scappa sul tetto dell'albergo dove è ospite per il programma e nell'osservare una stella cadente esprime un desiderio alquanto particolare. Eva desidera che Nick provi le sue stesse sensazioni e la difficoltà di essere obeso, desiderio espresso, e il mattino seguente i ruoli si invertono o meglio i corpi. Eva è magra ed in forma al contrario Nick pesa centottanta kg, l'aumento di peso provoca a Nick situazioni imbarazzanti e di puro disagio, di fatti è incapace di compire anche i più semplici movimenti come ad esempio, uscire dall'hotel e prendere un taxi. Pian piano quest'ultimo si rende conto di come sia difficile la vita per una persona obesa e quanto sia stato sbagliato il suo atteggiamento nei riguardi della dolce Eva. Solo quest'ultima sarà capace di aiutare Nick a comprendere fino in fondo cosa significa essere costantemente derisi per il proprio aspetto fisico. Alla fine ciò che trionferà sarà proprio l'amore inaspettato tra Eva e Nick.

