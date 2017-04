UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Teresa è in pericolo, Cayetana comincia a drogarla e...

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA COMINCIA A DROGARE TERESA - I telespettatori italiani di Una vita saranno presto chiamati a conoscere la bella amicizia tra Teresa e Cayetana, tanto che quest'ultima sarà pronta a tutto per fare in modo che l'amica resti sempre al suo fianco. Fra qualche mese però molte cose cambieranno e il ritorno di Mauro dal regno dei morti (era stata proprio la dark lady a tentare di ucciderlo) non farà altro che peggiorare un rapporto particolarmente teso. Cayetana infatti diventerà l'amante di Fernando, il marito di Teresa, e creerà con lui una vera alleanza per far soffrire la donna che solo pochi giorni prima aspettava un bambino (poi perso) da Mauro. L'idea sarà di indurre Teresa alla pazzia e per farlo Cayetana userà un metodo caro ad Aurora Guerra e già usato anche nelle trame de Il Segreto: comincerà a drogarla un po' alla volta, senza che lei se ne renda conto. Anche Fernando non sarà a conoscenza delle reali intenzioni dell'amante, credendo che voglia soltanto riportare Teresa alla ragione. La situazione sarà presto destinata a peggiorare?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 22 APRILE: LEONOR IN DEPRESSIONE - Una Vita tornerà oggi su Canale 5 anche se con una piccola variazione d'orario. Le vicende di Acacias 38 cominceranno, infatti, alle ore 14:30 concludendosi alle ore 15:00 quando lasceranno spazio a Il Segreto. Si ripartirà dalla grave situazione all'interno della famiglia Hidalgo: Leonor cadrà in una profonda depressione a causa della morte del padre e il possibile coinvolgimento di Casilda non farà altro che peggiorare le cose. Nel frattempo Martin sarà profondamente preoccupato per le sorti della fidanzata e sarà pronto a tutto per proteggerla da quella che sembrerà essere un'inevitabile condanna a morte. Per questo racconterà a Mauro il suo passato da anarchico, cercando di far ricadere le colpe di quanto accaduto su se stesso. Tra i tanti problemi ci sarà oggi spazio anche per qualche notizia positiva: Ramon farà finalmente ritorno a casa e informerà Trini di volere godere al massimo il loro matrimonio e la loro felicità. Per questo chiederà a Felipe di aiutarlo.

