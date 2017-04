UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Graziella e le accuse di stalking, l’esasperazione di Manfredo (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GRAZIELLA ACCUSATA DI ESSERE UNA STALKER, PESANTI ACCUSE DA MANFREDO - Graziella, dama del trono over di Uomini e Donne, oltre ad essere la perfetta antagonista di Gemma Galgani, con gli ultimi sviluppi sentimentali sta regalando al programma nuove dinamiche che finalmente si discostano da quelle attuali di Gemma e Marco. Cosa è successo alla dama? Nel corso dei precedenti appuntamenti televisivi, abbiamo avuto modo di notare il fortissimo trasporto della donna nei confronti di Manfredo, cavaliere di alcuni anni più giovane che però, dopo un esordio emozionante, si è "perso" per strada. La donna poi, durante il primo confronto in puntata, nonostante non abbia mai frequentato l'uomo face to face, aveva già mostrato un trasporto molto importante e, le parole pesanti volate dalla sua bocca, non sono state digerite dal cavaliere che ha preferito chiudere. L'appuntamento dello scorso giovedì pomeriggio, si era concluso con un ballo tra i due e le lacrime della dama, visibilmente distrutta dal dolore. Le ultime anticipazioni però, non prospettano nulla di buono e Graziella sta peggiorando la sua situazione. La dama emiliana all'inizio non sembrava interessata all'uomo ma, la serrante corte di lui l'ha fatta desistere per poi perdere la testa. Graziella infatti, si è mostrata molto opprimente tanto da "rubare" del tempo all'uomo che stava dedicando la sua attenzione alla figlia di 8 anni con la quale era andato al parco. Di seguito, le cose sono peggiorate dopo un diverbio telefonico nato per una distrazione di Manfredo che non aveva riagganciato lasciando la dama in ascolto dall'altro capo del telefono.

La donna quindi, dopo l'ennesimo battibecco ha augurato a Manfredo che tutto il male potesse tornargli indietro con gli interessi, a lui ed anche ai figli. Accuse fortissime che il cavaliere non è stato in grado di mettere da parte nemmeno di fronte le sue lacrime e la richiesta di perdono. La prossima settimana, la conoscenza tra Graziella e Manfredo assumerà aspetti oltremodo "macabri" con lui accusarla di essere una stalker e di tormentarlo su Facebook ed infastidire anche la figlia, gli amici e l'ex moglie. Successivamente, Manfredo ha confidato ancora una volta di voler rompere con lei in quanto, dopo il ballo lei gli è letteralmente saltata addosso chiedendogli un bacio. Queste reazioni esagerate ed esasperate, hanno terrorizzato l'uomo che ha deciso di chiudere: Graziella si darà una calmata?

