UOMINI E DONNE/ Claudio e Mario, grande attesa per il primo confronto dopo la separazione (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: CLAUDIO E MARIO, FAN IN ATTESA DEL PRIMO CONFRONTO TELEVISIVO - L'attesa per il confronto televisivo tra Claudio Sona e Mario Serpa si fa attendere ogni giorno che passa. I due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne infatti, dovevano registrare il loro primo faccia a faccia dopo la separazione ufficiale nel corso dell'ultima registrazione giovane del programma. Per via delle dinamiche accese di Luca, Marco, Rosa e Desirèe, Maria De Filippi ha messo da parte il confronto generando le nuove polemiche del popolo della rete. Claudio e Mario, dopo essere usciti fuori dal programma dedicato ai sentimenti, per tre mesi hanno fatto sognare i fan fino a quando, una potenziale crisi si è definitivamente trasformata in rottura. La coppia si è ufficialmente lasciata non senza polemiche al seguito. Claudio Sona infatti, ha partecipato a Verissimo raccontando di quanto Mario non riuscisse a tenergli testa e, tra le altre cose, ha ipotizzato dei problemi legati all'intimità evidenziando le fortissime divergenze caratteriali. La settimana dopo, Serpa ha "replicato alle accuse", sempre alla corte della Toffanin. In quella occasione, ex corteggiatore e opinionista del trono classico di Uomini e Donne, ha fatto perfino lasciato intuire che ci potesse essere stata anche l'ombra di un tradimento. Inoltre, Mario ha messo in evidenza la freddezza di Claudio e, di contro, lui voleva accanto a sé una persona più di contatto.

A questo punto, questo botta e risposta senza potersi guardare dritti degli occhi, ha fatto pensare alla redazione di Uomini e Donne che fosse arrivato il momento di farli confrontare. L'ultima registrazione però, ha spostato nuovamente l'atteso appuntamento creando il malumore dei fan che hanno attaccato Raffaella Mennoia, storica autrice del programma. Di contro la donna, ha risposto per le rime agli haters affermando di avere tutta la volontà di bloccarli. Tra Mario e Claudio ci sarà stato qualche litigio dietro le quinte? Nel frattempo proprio ieri, l'ex coppia ha presenziato insieme in una serata benefica al Celebrity Night for Mimmi di Verona: cosa sarà successo?

