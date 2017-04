Uomini e donne/ Simone Pelliccia nuovo tronista? Tutte pazze del fonico!

Simone, fonico di Uomini e donne

UOMINI E DONNE, SIMONE PELLICCIA CONQUISTA I FAN, ARRIVERA' SUL TRONO? - Tutte pazze di Simone il fonico! Uomini e donne ci ha regalato, ancora una volta, un argomento di discussione sui social dove i pettegolezzi non mancano mai. Solo i più attenti e i telespettatori del trono over di Uomini e donne sono riusciti ad assistere alla bella apparizione che ha cambiato il nostro giovedì pomeriggio. Mentre tutti erano piazzati davanti alla tv intenti a vedere Gemma Galgani in love nel suo abito rosso in attesa dell'arrivo in studio di Marco Firpo, Tina Cipollari ha iniziato a punzecchiarla con la famosa "voce in amore". Sembra proprio che la dama torinese cambi tono della voce quando si tratta di partire alla conquista di qualcuno ma Tina ha ricevuto un sonoro "non è vero" da parte dell'interpellata che ha addirittura chiamato in studio il fonico del programma, Simone Pelliccia.

UOMINI E DONNE, SIMONE PELLICCIA CONQUISTA I FAN, ARRIVERA' SUL TRONO? - Da quel momento in poi è iniziata una vera e propria "petizione" in rete per chiedere a Maria De Filippi di avere sul trono il sexy fonico. Il giovane è apparso in video pochi minuti solo il tempo di confermare che quella è proprio la voce di Gemma e non è il risultato di microfoni o suoni ambientali. Tanto è bastato per attirare l'attenzione del popolo social e del programma che ha iniziato a cercare informazioni su di lui. Ebbene, il fonico è romano, ha studiato Elettronica e Comunicazione e, come riporta gossip.fanpage.it, parla l'inglese, è nato il 26 giugno ed ha 28 anni. Non ci sono molte informazioni su di lui e sulla sua vita privata perchè, sembra non ha profili social da analizzare e spulciare. I fan dovranno accontentare di questo sperando che Maria De Filippi fiuti il "successo" e ci permetta di rivederlo in onda magari proprio sul trono tra i giovani.

