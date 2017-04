Verissimo/ Anticipazioni e ospiti puntata 22 aprile: Ornella Muti, Naike Rivelli, Benji e Fede

verissimo

Verissimo, anticipazioni e ospiti puntata 22 aprile - Un altro sabato in compagnia di Silvia Toffanin e del suo Verissimo. Dopo la puntata dedicata quasi interamente a L'Isola dei Famosi e ai suoi protagonisti, oggi, 22 aprile, il talk show tornerà alla sua consueta forma iniziando come sempre dai protagonisti de Il Segreto. La soap spagnola continua ad essere l'argomento d'apertura di Verissimo e, in particolare, l'ospite di oggi sarà Aida de La Cruz. La bella Candela, moglie di Severo ed moglie di Tristan, sarà in studio per parlare delle novità delle prossime puntate e gli sviluppi del suo personaggio tra la gravidanza di Sol, l'arrivo di Cristobal e interessanti colpi di scena.

A seguire sarà dato largo spazio a Ornella Muti e Naike Rivelli. L'attrice e la figlia saranno in studio per una doppia intervista esclusiva in cui parleranno del loro rapporto, della loro vita ma, anche, dei loro prossimi impegni. Nelle scorse settimane si è parlato di una loro possibile partecipazione all'Isola dei Famosi e poi anche a Il Grande Fratello Vip, parteciperanno davvero alla nuova edizione del reality? Gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo non finiscono qui. Per i più giovani l'appuntamento è con Benji e Fede, il duo simbolo della rivoluzione portata dai social nel mondo dello spettacolo e della musica, saranno in studio per parlare del loro prossimo tour e del loro album. A chiudere la puntata ci penseranno Kledi, ballerino e professore di Amici, e Cristiano Malgioglio.

