ALBERICO LEMME / Spaghetti al caffè, la ricetta choc dimagrante: Nadia Rinaldi e Tonon ospiti (Domenica Live)

Domenica Live, oggi Alberico Lemme ospite

ALBERICO LEMME, LA NUOVA RICETTA CHOC DIMAGRANTE: GLI SPAGHETTI AL CAFFÈ (DOMENICA LIVE, OGGI 23 APRILE 2017) - Alberico Lemme e la sua controversa dieta colpiscono ancora. La trasmissione Domenica Live, anche nella puntata di oggi, dedicherà un'ampia parentesi condita dal consueto accesissimo talk che vedrà protagonista il farmacista più celebre del piccolo schermo nostrano. Dopo la sua ultima ospitata al Maurizio Costanzo Show, Lemme tornerà nel salotto che continua a regalargli enorme popolarità, quello di Barbara d'Urso. La nuova polemica è servita, soprattutto in seguito all'ultima creazione "innovativa" del farmacista che, proprio nei giorni scorsi, tramite la sua pagina Facebook aveva annunciato l'arrivo di una clamorosa ricetta choc dimagrante e che presenterà ufficialmente nello studio di Domenica Live. Si tratta della ricetta "spaghetti al caffè", la new entry nel menu della "Filosofia Alimentare" di Alberico Lemme e che lo stesso l'ha descritta come "una leccornia dimagrante". A sua detta, infatti, questi particolari spaghetti non solo mangiandoli non farebbero ingrassare ma anzi contribuirebbero a far perdere peso. "Sfido chiunque a dire che non sono un genio!", si autocelebrava sulla sua pagina social dopo la foto di presentazione della ricetta choc tutt'altro che invitante. A tal proposito, Domenica Live è andata con le sue telecamere direttamente nel luogo di produzione degli spaghetti al caffè, al fine di far conoscere ai telespettatori in che modo vengono realizzati.

ALBERICO LEMME, NADIA RINALDI E RAFFAELLO TONON ANCORA CONTRO IL FARMACISTA (DOMENICA LIVE, OGGI 23 APRILE 2017) - Non solo: a completare la parentesi dedicata alla discussa dieta Lemme e che vede da una parte numerosi "cadetti" soddisfatti dei risultati ottenuti seguendo la 'Filosofia alimentare' del farmacista e dall'altra vip ed esperti di alimentazione e medicina pronti ad attaccarla, sarà una nuova testimonianza. Vedremo infatti il filmato della giornata alimentare tipo di una donna che sta per entrare nell'ottavo mese di gravidanza e che ci farà conoscere cosa mangia, dalla colazione alla cena, grazie ai consigli di Alberico Lemme. Grande attesa per l'arrivo in studio di due vip molto noti e che già hanno fatto capire cosa pensano della "trovata" di Lemme e della sua dieta per far dimagrire velocemente senza - a detta del farmacista - far cedere la pelle. Si tratta di Raffaello Tonon, appena operato e che è pronto a sfoderare il suo nuovo fisico al cospetto del farmacista e di Nadia Rinaldi, che in passato ha subito un intervento legato alla perdita di peso. Di quest'ultima saranno fatte vedere alcune foto in abiti sexy: come reagirà Lemme alla vista dell'attrice in pose sexy?

© Riproduzione Riservata.