Amici serale 2017 / Anticipazioni registrazione 29 Aprile (sesta puntata): eliminati, giudice e ospiti

amici 2017 registrazione sesto serale

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 29 APRILE: RENATO ZERO QUINTO GIUDICE - Una domenica emozionante ma anche ricca di tensione quella di oggi per i ragazzi del serale di Amici 2017 La squadra Bianca di Emma Marrone e quella Blu di Elisa tornano in studio per una nuova registrazione e quindi per una nuova sfida che stavolta avrà davvero un eliminato. Dalle prime anticipazioni svelate da TvBlog sappiamo che il giudice speciale di questo quinto serale sarà Renato Zero. La grande voce della musica italiana torna ad Amici 16 per la sua seconda esperienza sulla poltrona rossa da giudice e sarà sicuramente un ostacolo in più per gli allievi rimasti in gara che dovranno confrontarsi con i giudizi di un grande della musica come lui. Un particolare che potrebbe mettere in particolare difficoltà i cantanti, che al momento sono Federica Carta, Mike Bird, Thomas Bocchimpani, Riccardo Marcuzzo e Shady Fatin Cherkaoui. Uno di loro cinque potrebbe in questa nuova registrazione rischiare seriamente il posto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 29 APRILE: THOMAS E COSIMO RISCHIANO L’ELIMINAZIONE? – Nuova registrazione del serale di Amici 2017. Oggi, domenica 23 aprile, nello studio di Cinecittà, si svolgerà la registrazione del sesto serale di Amici 2017 che potrebbe portare ad una doppia eliminazione. Nella quinta puntata di Amici 2017, infatti, su richiesta di Emma Marrone ed Elisa, Maria De Filippi ha deciso di non eliminare nessuno salvando così Thomas e Cosimo finiti in proposta di eliminazione. Un precedente non ripetibile, come ha sottolineato la padrona di casa che, per esigenze commerciali, potrebbe annunciare nella registrazione odierna una doppia puntata. Alla finalissima del serale di Amici 2017, infatti, dovranno arrivare in quattro. Prima dell’ultima serata, dunque, in una puntata, ci saranno necessariamente due eliminazioni. Avverrà proprio oggi? A rischiare potrebbero essere ancora Thomas e Cosimo che, dopo averla scampata nel corso della quinta puntata, potrebbero finire nuovamente a rischio eliminazione.

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 29 APRILE: SQUADRE E GIUDICI – Nel sesto serale di Amici 2017 torneranno a sfidarsi la squadra bianca di Emma Marrone formata da Shady, Mike Bird, Thomas e Sebastian e la squadra blu di Elisa composta invece da Cosimo, Federica, Andreas e Riccardo. Con le polemiche a casa, le due compagini sono riuscite a conquistare ulteriormente la giuria del serale di Amici 2017 composta da Ermal Meta, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini e Daniele Liotti. Chi sarà, invece, il quinto giudice dopo Luca Zingaretti, Matt Dillon, Marco Bocci, Luca Argentero e Raz Degan? Lo scopriremo più tardi con le prime anticipazioni.

