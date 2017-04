BELEN RODRIGUEZ/ News: segue da casa la gara del suo Andrea Iannone (oggi, 23 aprile 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL SEGUE DALLA TV IL SUO ANDREA? (OGGI, 23 APRILE 2017) – Quest’oggi ritorna l’appuntamento con il Motomondiale 2017 con il Gran Premio delle Americhe che si corre sul circuito texano di Austin, e come da un po’ di tempo a questa parte la questione riguarda molto da vicino anche la showgirl argentina Belen Rodriguez. Infatti, in gara nella classe MotoGp è presente Andrea Iannone attuale compagno delle bella argentina. Tuttavia a differenza di quanto successo nella gara svoltasi lo scorso 26 marzo in Qatar, Belen ha deciso di non seguire il proprio uomo imperversando nel paddock ma restando a casa presumibilmente davanti alla televisione per tifare Iannone magari con al fianco il piccolo Santiago.

Intanto, nei giorni scorsi Belen Rodriguez nel corso di una lunga intervista rilasciata alla rivista Chi ha parlato del suo aspetto fisico, ammettendo di aver fatto ricorso in passato alla chirurgia estetica: “Tutti pensano che sia rifatta da capo a piedi, in realtà confesso che ho fatto qualche punturina nel viso. Poi sono arrivata alla conclusione di non fare più nulla. Ho rifatto anche il seno, quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, mi sentivo insicura. Se tornassi indietro non rifarei niente. Ma queste cose le capisci con l’età e gli errori”. Una Belen che insomma ha voluto lanciare un messaggio sotto forma di consiglio ai giovani che si avvicinano al mondo dello spettacolo. Sarà stato recepito?

