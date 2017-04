BIANCA ATZEI / Ospite a Domenica In: il successo a Sanremo e i progetti per il futuro (oggi, 23 aprile 2017)

Pippo Baudo, conduttore di Domenica In

BIANCA ATZEI, LA CANTANTE OSPITE A DOMENICA IN DOPO IL SUCCESSO A SANREMO - Domenica In, per la pagina dedicata al mondo della musica musica, si prepara ad aprire le porte del suo salotto a Bianca Atzei, la talentuosa cantante che nell'ultima edizione del Festival di Sanremo si è distinta cantando il brano "Ora esisti solo tu". La Atzei raggiungerà Pippo Baudo per parlare del grande successo del suo brano e si racconterà attraverso una lunga intervista che ripercorrerà i successi in campo musicale e i progetti del futuro. La cantante, nel corso dell'ultimo Festival della Canzone italiana, è stata investita da una serie di polemiche da parte di chi ha messo in dubbio il suo talento e, nel corso di un'esibizione, non è riuscita a trattenere l'emozione, lasciando che le lacrime le bagnassero il volto proprio mentre si trovava sul palco dell'Ariston. Nella puntata di oggi si parlerà della sua esperienza a Sanremo e dei progetti che coinvolgeranno la sua carriera nei prossimi mesi.

BIANCA ATZEI, LA CANTANTE OSPITE A DOMENICA IN: LA MUSICA E LA VITA PRIVATA - Appuntamento a oggi pomeriggio su Rai Uno con Bianca Atzei, che a partire dalle ore 17.05 sarà la protagonista di una pagina che Pippo Baudo dedicherà alla sua carriera musicale. Nel corso della lunga intervista prevista nella puntata di oggi, domenica 23 aprile, Bianca Atzei avrà la possibilità di raccontare al pubblico quelli che saranno i suoi progetti futuri, con un focus sulla sua vita privata che, ormai dal 2015, la lega al celebre pilota Max Biaggi. Qualche giorno fa, la cantante ha realizzato una breve diretta su Rai due, nel corso della quale ha avuto la possibilità di fare quattro chiacchiere con il suo pubblico e raccontare dettagli inediti sul brano presentato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. "In diretta Facebook Live su Rai Due per due chiacchiere con voi", ha scritto su Instagram Bianca Atzei. Se siete curiosi di visualizzare la foto che sui social network la immortala nel corso della sua intervista, potete cliccare qui.

BIANCA ATZEI, LA CANTANTE OSPITE A DOMENICA IN: IL RAPPORTO CON MAX BIAGI - Bianca Atzei si prepara a raggiungere il salotto di Domenica In per un'intervista che la porterà a confrontarsi anche con tutte le novità che riguardano la sua vita privata. La cantante, infatti, fa da tempo coppia fissa con Max Biaggi, il pilota che grazie alla sua presenza ha ispirato Kekko Silvestre dei Modà nella creazione dei versi del brano sanremese. A quanto pare, infatti, Bianca Atzei, che come molti ricordano si è commossa sul palco dell'Ariston, non sarebbe riuscita a controllare le emozioni dopo aver incrociato lo sguardo del suo compagno, presente fra i vip nel parterre del celebre teatro. I due, così come riporta un articolo pubblicato da TgCom 24, negli ultimi giorni hanno trascorso una vacanza romantica e, circondati da panorami mozzafiato e spiagge cristalline, si sono lasciati immortalare in una serie di foto che testimoniano l’amore profondo che li lega ormai da più di due anni.

© Riproduzione Riservata.