CHE DIO CI AIUTI 3 / Anticipazioni: Azzurra si trasferisce da Dario (puntata 23 aprile 2017)

Francesca Chillemi (LaPresse)

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2017: AZZURRA SI TRASFERISCE DA DARIO - Tornano anche stasera, domenica 23 aprile 2017, le repliche della terza stagione di Che Dio ci aiuti 3 sul piccolo schermo di Rai 1: a partire dalle 21.30 circa prenderanno il via gli episodi dal titolo “Omnia vincit amor” e “La ricerca del successo”. Al Convento degli Angeli Custodi è in vista un grandissimo cambiamento: Azzurra, infatti, ha deciso di trasferirsi a viver dal suo nuovo fidanzato, Dario. Le ragazze ospiti da Suor Angela non sono affatto entusiaste di questa scelta: immediatamente si rendono conto che la Leonardi manca moltissimo a tutti, e mettono in atto alcuni escamotage per convincerla a tornare. Azzurra, da parte sua, cercherà di dimostrare che nulla è cambiato e che può comunque portare a termine tutti gli impegni che prima gestiva, ma non tutto andrà esattamente come previsto… C’entreranno forse le sue amiche?

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2017: GUIDO SOSPETTOSO - Al centro dell’appuntamento con Che Dio ci aiuti 3 in programma in prime time ci saranno naturalmente anche Suor Costanza e Suor Angela: la prima farà davvero fatica a digerire la scelta di Azzurra di lasciare il convento, e deciderà di non rivolgerle la parola. Il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, invece, avrà a che fare con Floriana, una ragazza invalida che piomberà al Convento degli Angeli Custodi con una notizia bellissima: è prossima alle nozze. Suor Angela, naturalmente, non potrà fare altro che gioirne, ma la sua letizia verrà in breve tempo smorzata da Guido. L’avvocato crede infatti che il fidanzato di Floriana non sia stato del tutto sincero: ha davvero deciso di sposarsi perché è innamorato? Che cosa nasconde, e come deciderà di agire il Corsi per fare venire a galla la verità?

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2017: NINA DECIDE DI PARTIRE - In Che Dio ci aiuti 3 continua la storia tra Nina e il bel professore, Gregorio: per la coppia è in vista una decisione molto importante, che - alla fine - propenderà per il sì da entrambe le parti. Gregorio, in particolare, ha deciso di partire nientemeno che per l’Africa, per essere inserito all’interno di un programma di scolarizzazione sul territorio. Che cosa farà Nina? Dopo quanto successo con Alice, anche la reazione della studentessa è da prendere in considerazione: quando il personaggio interpretato da Laura Glavan sceglierà di seguire Gregorio, però, la giovane sembrerà forse fin troppo equilibrata. Che cosa sta succedendo?

© Riproduzione Riservata.